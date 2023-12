Una fuerte nevada obligó al Bayern Múnich a cancelar su partido de este sábado

El Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, y sus alrededores quedaron cubiertos de nieve en el marco de la fecha 13 de la Bundesliga. Foto: FCB

El partido entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín, de la 13ª jornada de campeonato alemán e inicialmente programado para este sábado fue aplazado debido a fuertes nevadas en Baviera, anunció la sociedad de transporte público muniquesa (MVG).

⚠️ Bayern Múnich-Union Berlin, suspendido por una tormenta de nieve.



Las intensas nevadas en Baviera hicieron colapsar los acceso al estadio.



❄️ Así luce el Allianz Arena... pic.twitter.com/JwUdhgcPbz — Samuel Vargas (@SVargasOK) December 2, 2023

“Queridos pasajeros, el partido de fútbol entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín previsto hoy (sábado) a las 3:30 p.m. (hora local) en Frottmaning ha sido anulado”, explicó la MVG en un mensaje publicado en su página web.

La Bundesliga confirmó la información, precisando que el propietario del Allianz Arena había “cerrado el acceso al estadio debido a la fuerte caída de nieve de manera continuada”. La DFL no ha comunicado todavía la nueva fecha para el partido.

“Lamentamos mucho tener que suspender el partido, pero la seguridad de nuestros aficionados y de los aficionados del Unión Berlín tiene absoluta prioridad. Además, el acceso al Allianz Arena no está garantizado debido a los numerosos cierres de carreteras y a las diversas cancelaciones del transporte público”, destacó el presidente del directorio del Bayern Christian Dreesen.

“Hay muchísima nieve, pocas veces he visto algo así. No se hagan daño, no se resbalen”, comentó Thomas Muller en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que limpia nieve. El Bayern también decidió aplazar la tradicional visita de Navidad de los jugadores a los diferentes clubes de aficionados en Baviera y toda Alemania.

Finalmente tendrán lugar en enero de 2024. Durante la noche del viernes cayeron fuertes nevadas en Múnich, y la ciudad acabó cubierta de un manto de varias decenas de centímetros de altura. En el sur de Baviera provocaron una drástica reducción de los servicios ferroviarios y aéreos.

