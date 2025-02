¿Qué se sabe de la lesión de David Mackalister Silva? Esto dijo el jugador

David Mackalister Silva se lesionó en su tercer partido por la Liga BetPlay 2025-I. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tras el empate ante Llaneros por la tercera fecha de la Liga BetPlay, Millonarios no solo quedó con un sinsabor, sino también con preocupación por David Mackalister Silva. Una vez marcó su gol, el jugador embajador debió dejar el estadio Bello Horizonte Rey Pelé cuando sintió un problema en su rodilla izquierda.

En la conferencia de prensa posterior al partido en Villavicencio, Mackalister se refirió a esa lesión que lo sacó tras menos de 25 minutos en cancha. A pesar de que el jugador espera que no sea una lesión grave, se conocerá el verdadero problema cuando se someta a una resonancia en las próximas horas.

“Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Esperaremos la resonancia y que Dios permita que no vaya a ser nada grave”, dijo Mackalister.

Si bien el equipo embajador siempre busca sumar de a tres puntos, el segundo capitán de Millonarios habló sobre el empate: “Yo creo que el tiempo me ha enseñado a ver el vaso de agua medio lleno y los puntos son importantes, sumar es muy importante, más de visita y en el contexto en el que se presentó, con lo accidentado que fue el partido. Evidentemente, hacer la autocrítica y las correcciones que son necesarias, que somos conscientes de eso”.

El próximo partido del equipo embajador será este sábado 15 de febrero cuando reciba a Independiente Medellín en El Campín. Millonarios es quinto en la tabla con siete puntos y aún tiene un juego pendiente ante Unión Magdalena.

