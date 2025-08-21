“Somos una vergüenza”: Arias habló de las crisis de Millonarios tras la derrota

El defensor embajador asumió la vocería tras la derrota 1-2 con Unión Magdalena en El Campín, reconoció la crisis del equipo y lamentó la salida del técnico David González Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios sigue sin levantar cabeza y esta vez la herida fue más profunda: derrota 1-2 en El Campín frente a Unión Magdalena en el partido pendiente de la primera fecha de la Liga BetPlay. El resultado no solo dejó al equipo en el fondo de la tabla, sino que precipitó la salida de David González, decisión que el técnico confirmó en rueda de prensa.

Junto a él apareció Jorge Arias, uno de los pocos jugadores que la hinchada aún respeta por hablar de frente en los momentos críticos. El defensor asumió la vocería del plantel y no se guardó nada: reconoció la vergüenza del grupo, asumió la responsabilidad de la crisis y lamentó no haber respaldado a González en la cancha.

“Es difícil hablar en estos momentos. Sentimos una vergüenza, el arranque del semestre ha sido desastroso. Lastimosamente, es más fácil que se vaya uno a que se vayan todos, pero la responsabilidad es nuestra”, señaló Arias, en un discurso que marcó la diferencia con el silencio de otros referentes.

Dolor por la salida del técnico

El central fue claro al reconocer que el cuerpo técnico dejó enseñanzas y que la culpa de la situación no recae solo en el entrenador. “El respaldo lo teníamos que dar en la cancha y no fuimos capaces. Este es de los mejores cuerpos técnicos que he tenido y tengo vergüenza de no haberlos ayudado a quedarse aquí”, confesó.

Arias también habló del ambiente adverso en El Campín y del descontento creciente de la afición: “La única solución es ganar. Los hinchas tienen todo el derecho a reclamar, pagan su boleta y no hemos estado a la altura. Recuperar esa relación bonita solo se logra con victorias”.

Con apenas un punto en seis partidos, Millonarios ocupa el último lugar del campeonato. Arias no ocultó la crudeza de la realidad: “Hoy por hoy es muy difícil, somos una vergüenza. Quedan puntos por disputar y está la esperanza de clasificar, pero si seguimos así será imposible”.

El próximo reto no da respiro: este sábado 23 de agosto los azules recibirán a Junior, actual líder de la Liga, en un partido que puede marcar el rumbo del semestre. Entre la desilusión y la autocrítica, la voz de Arias dejó una conclusión clara y defendió a sus jefes: el problema no está en los escritorios ni en el banco técnico, sino en los jugadores que entran al campo.

Vea los goles de la victoria de Unión Magdalena sobre Millonarios

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador