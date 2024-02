¡Un lesionado más! Millonarios perdería a un importante titular por el resto del año

Jugador de Millonarios durante el partido ante Alianza FC de Valledupar en el Campin por liga Betplay 2024 Foto: El Espectador - José Vargas

¡Malas noticias para Millonarios! Luego de la derrota por 1-0 ante Águilas Doradas en El Campín, el equipo dirigido por Alberto Gamero sumó un nuevo jugador lesionado.

Se trata del lateral izquierdo Omar Bertel, quien fue inicialista con el equipo albiazul este viernes, pero que tuvo que ser sustituido en los primeros minutos por un problema físico cuando atacaba el área de Águilas Doradas. Su lesión sería más grave de lo que se esperaba.

“Hoy tenemos doble dolor, por la derrota y por Bertel, sin duda el dolor más grande es el de Bertel. De la derrota nos podemos reponer el próximo partido, pero a Bertel lo más seguro es que lo perdamos todo este año. Todo indica que es el Tendón de Aquiles”, aseguró Gamero en rueda de prensa.

Más deportes: Liga Femenina BetPlay: ocho años de historia, ocho años de lucha

Ⓜ️ Alberto Gamero: “Hoy tenemos doble dolor, por la derrota y por Bertel, sin duda el dolor más grande es el de Bertel. De la derrota nos podemos reponer el próximo partido, pero a Bertel lo más seguro es que lo perdamos todo este año. Todo indica que es el tendón de Aquiles”. pic.twitter.com/PxG2Jr3H5H — Cristian Pinzón (@Crispinllos) February 17, 2024

Bertel se suma a un elenco de jugadores que están entre algodones. Los embajadores lesionados son Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira, Danovis Banguero, David Mackalister Silva, Larry Vásquez, Leonardo Castro, Jader Valencia, Luis Paredes, Diego Abadia y Samuel Asprilla, mientras que Juan Pablo Vargas y Santiago Giordana salieron golpeados del duelo de este viernes.

Además, Millonarios no podrá contar con Álvaro Montero, quien fue suspendido tras enfrentarse al arquero Santiago Rojas de Atlético Nacional. El guardameta titular del embajador recibió no podrá estar durante dos fechas más. Es decir, se perderá los compromisos ante Patriotas, como visitante, y ante Once Caldas, de local. Diego Novoa, como contra Águilas Doradas, asumirá su lugar.

El próximo partido de Millonarios será contra Patriotas en Tunja, el próximo sábado 24 de febrero a las 8:20 p.m. por la octava fecha de la Liga BetPlay. Para esta jornada se tiene considerado que algunos de los lesionados puedan volver a actividad.

Le puede interesar: ¡Duro golpe! Millonarios cayó ante Águilas Doradas en El Campín

🚑🚨 ¡Mucha fuerza Bertel! ¡Así se fue en camilla el jugador de Millonarios! 🚑🚨#LALIGAxWIN pic.twitter.com/qacA2Sfmae — Win Sports (@WinSportsTV) February 17, 2024

Lo invitamos a leer: Millonarios igualó sin goles en su estreno en la Liga Femenina 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador