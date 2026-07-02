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¿Vendieron a Millonarios? Esto es lo que se sabe sobre el posible cambio de dueños

Gustavo Serpa, accionista del club, habló sobre una posible venta a un grupo de inversionistas estadounidenses.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de julio de 2026 - 02:03 p. m.
Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Gustavo Serpa, su máximo accionista, han sido criticados por los hinchas albiazules durante la presente temporada.
Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Gustavo Serpa, su máximo accionista, han sido criticados por los hinchas albiazules durante la presente temporada.
Foto: Jose Vargas Esguerra
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Durante la tarde del miércoles 1 de julio de 2026, varios periodistas deportivos cercanos a Millonarios, especialmente Antonio Casale, comenzaron a difundir una información que rápidamente se volvió viral en internet.

De acuerdo con lo dicho por los comunicadores en redes sociales, Millos estaba en un proceso “muy adelantado” de venta a un grupo de inversionistas en la Florida, Estados Unidos. Todo esto porque los actuales socios mayoritarios del club, Amber Capital, habrían aceptado una oferta por cerca del 85% del equipo.

Según explicó Casale a través de un video en X, los nuevos dueños de Millonarios habrían desembolsado entre USD 70 y 80 millones y tomarían el control del conjunto Embajador a partir de 2027. Sin embargo, Gustavo Serpa, uno de los mayores accionistas del elenco azul, desmintió esta información.

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¿Qué dijo Serpa sobre la venta de Millonarios?

“No es cierto, hay una oferta que nos parece interesante, pero de ahí a que haya un negocio cerrado, es pura paja”, le dijo el empresario colombiano a Julio Sanchez Cristo, quien compartió la respuesta en el programa 6 AM W.

Esto, aunque desmiente la información emitida por los periodistas, tampoco descarta la posibilidad de una venta en el corto plazo. Eso sí, de concretarse, sería una decisión que solo se vería palpable hasta el próximo año.

Vale la pena recordar que Millos viene de su segunda eliminación consecutiva en la fase de todos contra todos de la Liga Betplay y también de quedar eliminado en la zona de grupos de la Copa Sudamericana.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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RICARDO BOTERO(81050)Hace 27 minutos
Ojalá salgan estos bandidos aunque no hay que hacerse ilusiones de que vengan mejores dirigentes. Que no salgamos de Guatemala para caer en Guatepeor.
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