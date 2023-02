Video: Alejandro Montenegro ofreció disculpas por agredir a Daniel Cataño

Es estudiante de Administración de Empresas y hoy cuenta con una denuncia en su contra luego de la agresión al volante del cuadro embajador que causó la suspensión del juego entre Tolima y Millonarios. Foto: Twitter

En redes sociales circula un video que compartió la periodista de Noticias Caracol, Máryuri Trujillo, en el que Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño el día de ayer segundos antes de empezar el partido entre Tolima y Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, ofrece excusas al jugador, a la hinchada y jugadores del conjunto embajador.

“A la opinión pública, a la Policía Nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá a acompañar a Millonarios. Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo Montenegro.

El hincha de Tolima hizo una referencia de manera indirecta a las provocaciones que una parte de la afición tolimense le reclama a Daniel Cataño. “Hago un llamado a la hinchada y a jugadores a que las provocaciones de una parte y otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños, personas mayores. Yo creo que un error mío no podría parar un partido y más cuando la policía estaba dispuesta a garantizar todo el dispositivo de seguridad para que el partido se jugara, pero esas son las consecuencias de los malos actos”.

¿Qué pasaría en términos legales con Alejandro Montenegro, el agresor de Daniel Cataño?

Juan Francisco Navarrete, abogado penalista, le dijo a El Espectador: “La denuncia le debe significar el inicio de una acción penal por lesiones personales que le puede acarrear sanciones pecuniarias sino también una privación de la libertad que no necesariamente se hace efectiva, pero que en el contexto jurídico si se le puede imponer. El aficionado también podría intentar una acción judicial, lo que pasa es que él fue quien ingresó de manera irregular al campo, quien empieza la actividad de agresión, y en ese orden de ideas tendría que, en materia judicial, evaluarse esta circunstancia a la hora de reclamar por algún tipo de lesión, pero tiene derecho de hacerlo”.

¿Qué ha dicho Millonarios sobre la agresión a Daniel Cataño?

En un comunicado, el conjunto embajador dijo: “Millonarios FC es enfático en señalar que la prioridad es la seguridad de los jugadores y miembros del cuerpo técnico así como la de todos los asistentes al escenario deportivo. Los actos de violencia deben ser rechazados con firmeza”.

Han sido replicadas en varias oportunidades las palabras de David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, que ayer dijo en medio de la discusión sobre la realización del partido: “Yo creo que nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad y entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Para nosotros, la integridad de nuestro compañero, número uno; dos, de nuestros colegas del fútbol, está por encima de cualquier cosa”.

Asimismo, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dijo en Caracol aseguró esta mañana que: “Yo lo que insisto es que nosotros somos un poco condescendientes a veces con las acciones violentas en el fútbol y esto es totalmente inaceptable. Millonarios hará siempre sus presentaciones de la mejor manera posible, ganaremos o perderemos pero nunca aceptaremos, por ningún motivo, las expresiones de violencia y agresión entre el público o hacia los jugadores”.

