Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se pronunció sobre el caso de Cataño

Enrique Camacho - Presidente de millonarios Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Siguen las reacciones sobre la agresión a Daniel Cataño el día de ayer por parte de un hincha de Tolima que invadió la cancha del Manuel Murillo Toro previo al compromiso por la cuarta fecha de la Liga BetPlay entre embajadores y pijaos. Esta vez fue Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien habló en Caracol Radio sobre la postura del club frente a los hechos violentos que se presentaron en Ibagué.

“Es difícil de comprender lo que pasó y por esa razón uno debe mirar que en ese tipo de espectáculos se debe erradicar cualquier intento de violencia, que pueda producir efectos sumamente graves. Los jugadores consideraron que no hay garantías para iniciar el partido y por esa razón hablo con ellos, hablo con el comandante de la policía, hablo con Wilmar Roldán y le explico que se habían ofrecido garantías antes, pero no se pudieron asegurar y se presentó el incidente. Ya con los ánimos caldeados, para el espectáculo era sumamente grave que continuara como si nada hubiese ocurrido. Todos debemos entender que este tipo de situaciones son absolutamente reprochables y no se puede ceder ante ellas bajo ningún punto de vista”, aseguró Camacho, que es presidente de Millonarios desde 2014.

La posición de Millonarios fue clara desde un principio. Recién sucedió la agresión contra Cataño, que provocó además su expulsión tras haber respondido al golpe que le propinó el hincha, Alberto Gamero, técnico, y David Mackalister Silva, capitán del equipo, le manifestaron a Wilmar Roldán que no jugarían el partido por falta de garantías. Sobre esto hizo énfasis Camacho: “Yo lo que insisto es que nosotros somos un poco condescendientes a veces con las acciones violentas en el fútbol y esto es totalmente inaceptable. Millonarios hará siempre sus presentaciones de la mejor manera posible, ganaremos o perderemos pero nunca aceptaremos, por ningún motivo, las expresiones de violencia y agresión entre el público o hacia los jugadores”.

Despertaron todo tipo de comentarios las declaraciones de César Camargo, presidente de Tolima, quien aseguró que: “Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable, que ese sí está bajo control y es que un equipo se retire de la cancha. Eso no tiene presentación. Es un boicot al deporte. Espero que se tomen las medidas disciplinarias. No se vale que nos presionen de esa manera”.

Frente a esto, Camacho comentó: “Yo no comparto sus declaraciones. En el túnel pude intercambiar unas opiniones con él para expresarle que la seguridad y el ejemplo de no jugar ante hechos de violencia era fundamental. Él insistía en que nos estábamos retirando del partido, que lo estábamos boicoteando. No es un boicot, es un rechazo absoluto a la violencia”.

El dirigente albiazul destacó las palabras de Julián Quiñones, capitán de Tolima, así como respetó el proceder de Wilmar Roldán en lo sucedido. Sobre la decisión que tomé la Comisión Disciplinaria de la Dimayor aseveró: “Es un tema que debe llegar a la Comisión Disciplinaria y aspiro que en su sabiduría analice bien la situación y le dé un ejemplo al fútbol de cómo la violencia no se puede perpetuar en el espectáculo. Para ser sincero, los puntos son una cosa totalmente secundaria, que si ganamos el partido, que si lo perdimos, esto está por encima de tres puntos”.

