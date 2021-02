Des McAleenan, quien fue preparador de arqueros durante la etapa de Carlos Queiroz en el combinado nacional, aparementemente se habría suicidado .

Des McAleenan, que hasta el 2020 fue preparador de arqueros de la selección de Colombia en el cuerpo técnico de Carlos Queiroz, fue encontrado muerto en su casa en Dublin, Irlanda.

Si bien hasta el momento no se sabe con exactitud la causa de su muerte, a falta de confirmación, las informaciones preliminares señalan que la causa podría haber sido un suicidio por una depresión que lo afectó en los últimos meses.

McAleenan llegó en noviembre de 2020 a Colombia para reemplazar a Eduardo Niño como entrenador de porteros en la tricolor. No obstante, tras ser positivo para COVID-19, no pudo estar en los compromisos que la selección disputó contra Uruguay y Ecuador, encuentros que le costarían el puesto al entrenador Carlos Queiroz en el equipo nacional.

Como preparador de arqueros, McAleenan desarrolló gran parte de su carrera en los Estados Unidos, aunque también trabajó en México y en Al Hilal de Arabia Saudita.

Precisamente, en una entrevista, McAleenan confesó haber sufrido una depresión muy profunda tras salir de Arabia. Según su relato, se sentía atrapado en un lugar del cual no podía salir: “Cualquiera que haya sufrido depresión te dirá que es como estar atrapado en un laberinto muy oscuro”, dijo al medio OTB Sports.

Además, en la misma entrevista, añadió: “Regresé y me recuperé en el transcurso de dos o tres meses y realmente disfruté trabajando con los niños en Estados Unidos. Cuando me sentí lo suficientemente bien, me fui México, a pesar de que no ganaría mucho dinero. Allí, redescubrí mi pasión por el fútbol. Me enamoré de la gente, del país, del idioma y del fútbol mexicano. Entrenaba por largas horas hasta la noche, pero era feliz, me encantaba”.