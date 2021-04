El equipo paisa se impuso 3-0, llegó a 31 unidades y aseguró su presencia en la próxima ronda.

Era importante ganar y quitarse una preocupación más de encima, dar el primer paso y ponerle atención a otros objetivos de la temporada, como por ejemplo la Copa Libertadores. Y Nacional cumplió, con sus errores y sus desconcentraciones, pero cumplió.

El club paisa le ganó 3-0 a Envigado, selló su clasificación a las finales de la liga colombiana y de a poco va alcanzado lo que Alexandre Guimaraes se ha planteado.

Pero no fue sencillo vencer a un club que hizo un buen partido, que jugó organizado, que mantuvo sus líneas y que siempre procuró que el 4-4-2 no se desarmara para evitar que Nacional lo sorprendiera.

Lastimosamente -para Envigado- esa sorpresa llegó en una acción de pelota quieta y en el golazo de tiro libre de Michael Chacón en la primera parte. El vallecaucano tomó distancia, no se perfiló y antes del impacto abrió la cara del pie para pegarle y mandarla al palo más lejano del arquero Joan Parra.

Eso pasó en el 32′, 17 minutos después de que el visitante estrellara un balón en el palo gracias a las piernas de Aldair Quintana y, en parte a la suerte en el arco sur del estadio Atanasio Girardot.

Quizá esa fue la acción más clara del club cantera que no pudo terminar en gol para José Hernández Chávez.

En la segunda parte, Nacional aumentó su posesión (65%) y se volcó más al ataque, pasando siempre por el 10, por Andrés Andrade.

Y el conjunto verde tuvo como liquidar todo y tener tranquilidad, y lo hizo en el tiempo de adición gracias a Jefferson Duque, que de cabeza, en un gesto de acomodarse para no dejarse ganar por la pelota, aumentó la cuenta. Pero no todo paró allí. En la siguiente acción, Andrés Andrade puso el 3-0 final en un marcador engañoso, que no refleja lo que realmente fue el partido.

El Envigado incómodo de la primera parte se fue mermando, apagando lentamente, y por un par de descuidos borró una gran labor, lo que hubiera sido una derrota digna, si es que las hay.

Nacional se quedó con los tres puntos, con el triunfo 12 en los últimos 17 partidos frente a Envigado y con la serenidad de poder preparar mejor el encuentro de este miércoles ante Libertad, en Paraguay, por el torneo continental.