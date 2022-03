Nacional le ganó a Santa Fe y se acomodó en la punta de la Liga BetPlay

Andrés Andrade, autor del gol de la victoria y figura del partido. // Atlético Nacional. Foto: Crédito: Atlético Nacional

Noche de golazos. Atlético Nacional superó a Santa Fe, rival incómodo, por 2-1 en el Atanasio Girardot y se trepó de forma parcial en la punta de la Liga BetPlay.

Los verdolagas encontraron en los leones un contrincante que vendió muy cara la derrota y que, en la valoración general del encuentro, mereció un mejor resultado. El equipo de Martín Cardetti se paró bien en el Atanasio, fue valiente, propuso buen juego, dominó la pelota y siempre intentó atacar. De hecho, tuvo el empate hasta los últimos minutos. Faltó precisión. En cambio, la efectividad de los locales, que tuvieron mejor rendimiento en la primera parte, terminó desequilibrando la balanza a su favor. Y Nacional, un equipo que hasta hace poco se veía sin rumbo, parece haber encontrado en las últimas fechas el equilibrio que había perdido hace unas semanas y que motivó la salida del entrenador Alejandro Restrepo.

Ni bien había empezado el partido y, a los cinco minutos, Dorlán Pabón, con un remate certero de media distancia que fue al ángulo, ya había inaugurado el marcador en favor de Nacional. Santa Fe respondió rápido con otro tanto de gran factura que convirtió José Ortíz, al minuto ocho.

Solo iban 10 minutos y el compromiso ya iba 1-1. Parecía que iba a ser un encuentro con muchos tantos, sobre todo porque, después de la igualdad, al 18, Andrés El Rifle Andrade puso el 2-1.

El partido, pese a que incumplió la promesa y no hubo más goles, no bajó la intensidad. Santa Fe, buscando la igualdad y Nacional, intentando ampliar la diferencia. Las dos propuestas dejaron un gran compromiso, que en la segunda parte tuvo a los cardenales, entregados al ataque y dejando espacios a la espalda, como principales protagonistas. Nacional, al contragolpe, tuvo chances de llevarse una victoria más abultada —incluso, le anularon un golazo a Giovanni Moreno—, pero la efectividad de la primera parte no apareció en la segunda y los verdes tuvieron que conformarse con la mínima diferencia.

Santa Fe, además de la derrota, dolorosa porque lo deja por fuera de los ocho, sumó una mala noticia, tras una nueva lesión de Leandro Castellanos.

Para Nacional, en cambio, la noche fue espléndida. Tras su agónico empate de la semana pasada contra Deportivo Cali, los antioqueños ya suman cuatro partidos sin derrotas, y tres de ellos son victorias. Montados en la punta de la Liga BetPlay, los verdolagas esperarán el resultado del partido entre Millonarios y Júnior, que se jugará este miércoles en El Campín de Bogotá, para confirmar si siguen primeros o bajan a la segunda ubicación.

En la próxima fecha, Nacional visita a Patriotas el sábado, mientras que Santa Fe irá contra Unión Magdalena el domingo y antes, el jueves, enfrentará a Pasto por la Copa Colombia.