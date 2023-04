Nacional, “local” en El Campín, no pudo ganarle a Equidad

Equidad y Atlético Nacional empataron 0-0 ante cerca de 30 mil personas en el estadio El Campín. Foto: Dimayor

Los hinchas de Atlético Nacional llenaron el estadio El Campín de Bogotá, en donde Equidad actuó de “local” para aprovechar la mayor capacidad del escenario, que tiene cuatro veces el aforo de Techo, y hacer la mejor taquilla del año. Pero salieron aburridos, porque su equipo tuvo una discreta presentación y no pudo ganarle al cuadro asegurador, uno de los últimos de la tabla.

Lea también: Ángel Barajas, campeón mundial de gimnasia

Fue un duelo muy táctico, con pocas emociones. De hecho, la única opción clara de gol fue un remate del volante verdolaga Juan Pablo Torres que sacó el arquero local Washington Ortega, a los 75minutos de juego. Ni con varios juveniles, ni después con los experimentados, el equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori supo descifrar la defensa que le planteó Alexis García.

Probablemente Nacional tiene la cabeza puesta en su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este miércoles visita a Patronato de Argentina. En la liga llegó a 18 puntos en 11 juegos, el doble de los que ha sumado Equidad, de pobrísima campaña y ya prácticamente sin opciones de meterse entre los ocho.

En el partido que abrió al jornada sabatina Envigado empató sin goles en casa frente al Once Caldas a pesar de que jugó durante 85 minutos con un hombre más por la temprana expulsión del defensa visitante Fainer Torijano. Los naranjas completaron tres juegos sin ganar, mientras que los blancos caldenses cuatro.

Lea también: María José Marín quedó decimocuarta en el Augusta National Women’s Amateur

Después, Medellín y Tolima dividieron honores en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Diego Herazo puso en ventaja a los pijaos tras un error del arquero Andrés Mosquera y antes del descanso Daniel Londoño igualó el marcador con un fuerte remate desde el borde del área.

La fecha 11 de la primera división del fútbol profesional colombiano comenzó el viernes con otro empate sin goles, el de Pasto con Deportivo Pereira en el estadio Libertad de la capital nariñense. después, Santa Fe venció 1-0 a Boyacá Chicó en El Campín, gracias a un autogol de Delvin Alfonzo. Fue apenas la segunda derrota del equipo ajedrezado en el torneo.

Lea también: Sergio Higuita quedó segundo en el Gran Premio Miguel Indurain

Este domingo se disputan los juegos América vs. Jaguares (4:00 p.m.), Unión Magdalena vs. Águilas Doradas (6:10 p.m.) y Huila vs. Deportivo Cali (8:20 p.m.). El lunes, desde las 8:10 p.m., Junior recibe a Alianza Petrolera. Todos los compromisos se verán por Win Sports+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador