Nacional sigue líder e invicto, pero cedió puntos en casa frente al Pasto

Con goles de Jefferson Duque y Kevin Rendón, Atlético Nacional y Deportivo Pasto empataron 1-1 este sábado, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la undécima fecha de la Liga BetPlay. El equipo verdolaga, que sigue líder e invicto, cortó una racha de nueve victorias consecutivas, pero llegó a 29 puntos en la tabla, muy cerca de asegurar matemáticamente un cupo en las finales.

Nacional salió a arrollar al Pasto y generó varias opciones en los primeros minutos, pero , pero se encontró con un brillante arquero Andrés Cabezas, la figura del partido, quien detuvo al menos tres opciones claras de gol. Pero a los 42 minutos, tras una gran acción colectiva, Yeison Guzmán quedó mano a mano con el cuidapalos, quien tocó levemente al volante cuando intentaba eludirlo. Penalti dudoso que Jefferson Duque transformó en gol.

Arrancando el segundo tiempo los visitantes igualaron el marcador por intermedio de Kevin Rendón, quien aprovechó un error de Sebastián Gómez en la salida, le robó el balón y definió a un costado ante la salida del Aldair Quintana.

Víctor Andrés Cabezas Vergel 🇷🇴 https://t.co/Z3TkSY9skJ — EL TRI (@DeporPasto) September 25, 2021

Después, Nacional no encontró la manera de superar la sólida defensa del equipo de José Flabio Torres, que realmente no sufrió en los minutos finales y se llevó un punto valioso de la capital de la montaña. En la próxima fecha los verdes paisas visitarán a Deportivo Pereira y los nariñenses reciben al Once Caldas.

En otro de los juegos de la tarde sabatina, Júnior se llevó los tres puntos en su visita a Águilas de Rionegro. Ganó 2-1 con anotaciones de Fabián Sambueza y Luis ‘Cariaco’ González. El descuento fue un autogol de Wálmer Pacheco. Antes, Santa Fe ratificó su mejoría y venció 3-1 a Envigado. Juan Sebastián Pedroza, Kelvin Osorio y John Velásquez hicieron los goles cardenales, mientras que el de los naranjas fue obra de Jonathan Lopera, de penalti.

La undécima fecha comenzó el viernes con la victoria 2-1 del Cali ante Pereira. Teófilo Gutiérrez y Andrés Colorado marcaron para los azucareros, mientras que Carlos Ramírez lo hizo por los matecañas. Once Caldas, en casa, empató 1-1 con Alianza Petrolera. Los visitantes se fueron en ventaja por intermedio de Brayan Gil, pero su compañero Freddy Flórez marcó en propia puerta para la igualdad.

Este domingo se jugarán los partidos Patriotas vs. Tolima (2:00 p.m.), Jaguares vs. Millonarios (4:00 p.m.) y Quindío vs. Medellín (8:10 p.m.). La jornada se cierra el lunes con el duelo Huila vs. Equidad, desde las 8:00 p.m..