Nacional venció al Pereira y es nuevo líder de la Liga BetPlay

Nacional no brilla, no enamora, pero saca resultados y es el líder de la Liga BetPlay. Con goles de Jéfferson Duque y Nelson Deossa, le ganó este domingo 2-0 al Deportivo Pereira y llegó a 17 puntos en el torneo, uno más que el segundo, su compañero de patio, Medellín.

No jugó bien el equipo del técnico brasileño William Amaral, pero tuvo la efectividad de la que careció el rival. Ante unos 22 espectadores en el estadio Atanasio Girardot, Nacional, que llegó menos, aprovechó las opciones que tuvo, mientras que Deportivo Pereira pagó muy cara la falta de contundencia de sus atacantes.

Los verdes se fueron en ventaja muy temprano, cuando Jéfferson Duque aprovechó un pase corto de Andrés Román y con un tiro cruzado desde el borde del área venció al arquero Aldair Quintana. Los matecañas reaccionaron y tuvieron varias opciones para empatar. Desperdiciaron incluso un penalti, por intermedio de Carlos Ramírez, cuyo remate rechazó el cuidapalos Kevin Mier.

En cambio Nacional anotó cuando menos se esperaba, en una acción en la que Nelson Deossa sacó un zurdazo desde 35 metros, pero Juan Sebastián Quintero, en un intento por despejar, le cambió el rumbo al balón y descolocó a Quintana.

Con el 2-0, Nacional llegó a 17 puntos y asumió el liderato de la tabla de posiciones. El próximo sábado, desde las 8:20 p.m., enfrentará al Medellín en el clásico regional y de punteros del torneo. Pereira, que se quedó en cinco unidades, visitará el miércoles al Tolima, por un partido aplazado de la séptima fecha y el fin se semana se las verá con el Once Caldas.

Santa Fe hace respetar la casa y se acerca a los líderes de la Liga BetPlay

La novena fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria de Boyacá Chicó en Tunja 1-0 sobre Envigado, con anotación de Wilmar Cruz. Después, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga empataron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En el duelo que abrió la jornada sabatina, Jaguares y Medellín igualaron 1-1 en Montería. El gol de los locales lo anotó Yilber Arboleda, mientras que Edwin Cetré marcó para los visitantes. El poderoso llegó a 16 puntos en el torneo.

Santa Fe logró su cuarta victoria en cinco partidos en El Campín durante el torneo. Gracias a un autogol de Emmanuel Olivera, al primer minuto de juego, superó 1-0 al Júnior. Los cardenales llegaron a 14 puntos, mientras los tiburones se quedaron en 10.

América, que sigue mejorando, ganó 3-2 en su visita a Alianza Petrolera. Se fue en ventaja con goles de Jader Quiñones y Felipe Mosquera, pero Royscer Colpa y Sebastián Acosta empataron. Sin embargo, a 10 minutos del final, Andrés Sarmiento logró el tanto que les dio los tres puntos a los dirigidos por Lucas González.

Este domingo se disputarán dos compromisos más: Águilas Doradas vs. Millonarios, desde las 6:10 p.m.; y Cali vs. Pasto, a las 8:20 p.m.. La novena fecha de la Liga BetPlay se cierra el lunes con los duelos Unión Magdalena vs. Equidad y Once Caldas vs. Atlético Huila.

