“No podemos decir ‘no’ a nada”: Gamero sobre dirigir a Santa Fe o a Nacional

Alberto Gamero habló sobre su salida de Millonarios después de cinco años al mando del equipo y dejó varias declaraciones contundentes en una entrevista con Win Sports. El técnico samario explicó las razones detrás de su decisión y aseguró que fue un proceso de reflexión profunda antes de dar el paso definitivo.

“Cuando tomó la decisión de irme, miré muchas cosas, recapacité muchas cosas y analicé muchas cosas. Cinco años en una institución es bastante, pero tenía mi consciencia tranquila de haber hecho cosas donde la gente disfrutó porque yo siempre quería ver el Campín lleno, yo quería ver siempre a Millonarios dando una vuelta olímpica y eso lo hicimos. Los teníamos prácticamente en las últimas tres Copa Libertadores, a la que no se pudo ir fue a esta. Todo eso me llenó de satisfacción y decir y mirar cosas que en verdad yo veía y mucho más en mi celular donde aparecían cosas desagradables y ahí dije, esto no va conmigo”, afirmó Gamero.

El exentrenador embajador también se refirió a las ofertas que podría recibir en el futuro y si consideraría dirigir a Santa Fe o Atlético Nacional. “Nosotros no podemos decir ‘no’ en la vida a nada… sé que hay un pasado de cinco años en una institución, pero Alberto Gamero sigue viviendo. Uno debe pensar como profesional”, señaló. Además, enfatizó su deseo de ser recordado por lo que hizo en el club: “Para mí es más lindo que la gente me reconozca por lo que hice y no que el día de mañana ser odiado por no hacer lo que la gente quiera”.

Respecto a su relación con la dirigencia de Millonarios, Gamero reveló que los directivos hicieron todo lo posible para retenerlo. “Los que menos querían que me fuera de Millonarios eran los directivos, ellos me dijeron que me calmara, que cambiara de número y hasta pensaron en ponerme un guardaespaldas. Hasta el último día ellos me pidieron que no me fuera”, confesó.

También habló sobre las críticas que recibió en sus últimos meses en el cargo y las calificó como injustas. “Una de las cosas que más me dolió a mí, fue que dijeran: ‘Gamero fracasó en Millonarios, Gamero no ganó nada en Millonarios’. Todas esas cosas son las que el hincha debe ser más consciente”, expresó el estratega, recordando los títulos obtenidos y la estabilidad competitiva que logró con el equipo.

El técnico no eludió el tema de la Copa Libertadores, una deuda pendiente en su ciclo con Millonarios. “Yo no voy a esconder que lo de la Copa Libertadores fue malo, es una tarea que Millonarios tiene pendiente. A mí me quedó pendiente pelear con el club en un torneo internacional”, reconoció.

Finalmente, Gamero detalló que su desgaste en los últimos días fue clave en su decisión de dar un paso al costado. “Yo me desgasté en los últimos días. Yo hablaba todos los días con los directivos de Millonarios, con el doctor Serpa y el doctor Camacho para ver qué íbamos a traer y cómo nos íbamos a reforzar. Pero después del título de Nacional, hubo cosas en las que yo vi que me estaba quedando sin fuerza, por eso opté por tomar la decisión y siento que lo hice en el momento justo. Para mí es lindo salir a la cancha y que la gente reconozca lo que hice y no en el día de mañana ser odiado por no poder hacer lo que la gente quiere”, concluyó.

Alberto Gamero deja Millonarios con una huella importante en la historia reciente del club, pero con la sensación de que pudo haber logrado más. Ahora, el futuro del entrenador samario sigue abierto y su próximo destino aún es una incógnita

