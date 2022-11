Noche redonda para Santa Fe: Millonarios cayó en Pereira

Carlos Ramírez y Leonardo Castro celebran el segundo gol de su equipo. Foto: Deportivo Pereira

Millonarios cayó 2-1 en el duelo contra Pereira por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Con la derrota embajadora, Santa Fe quedó como líder del Grupo A, del que aún restan dos fechas para definir uno de los finalistas del campeonato nacional.

Jáder Valencia marcó el tanto con el que el cuadro embajador se puso por delante, mientras que un autogol y otro tanto de Bryan León le dieron la victoria al equipo local.

La noche empezó bien para Millonarios, que se puso por delante en el marcador gracias a Jáder Valencia, quien anotó un gol de camerino tras una gran acción individual de Carlos Andrés Gómez. El cuadro embajador se puso rápido en ventaja pero no la pudo sostener.

La fortuna dejó de sonreírle al embajador, pues en un centro del local, Israel Alba tuvo la mala suerte de embocar el balón en propia puerta. El manizaleño se atravesó en el centro de Leonardo Castro para sorpresa de Álvaro Montero, que no esperaba que el balón se desviara en su defensor.

Antes de que terminaran los primeros 45, Bryan León puso el segundo para Pereira luego de una asistencia de Léider Berrío, uno de los mejores jugadores del cuadro risaraldense. Los dirigidos por Alejandro Restrepo saltaron a la parte complementaria en ventaja.

Millonarios controló el partido en la segunda mitad, pero no fue efectivo en el arco custodiado por Harlen Castillo. Gamero ingresó a Luis Carlos Ruiz y a Daniel Cataño para conseguir el empate. Los esfuerzos no fueron suficientes, pero no alcanzaron y Pereira consiguió una victoria importante para seguir con vida en su sueño de llegar a la final de la Liga BetPlay.

