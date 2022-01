Omar Rodríguez es presentado como nuevo timonel de las leonas. Foto: Santa Fe

Omar Rodríguez fue presentado como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe: el venezolano ya ha dirigido a diferentes planteles de fútbol femenino. En territorio colombiano ha estado a cargo de Atlético Huila, Atlético Júnior y Unión Magdalena.

“Llegar a un club que siempre ha representado ganar, he venido a buscar un título, ese siempre será el objetivo de Santa Fe, he contado con buena trayectoria y conozco el fútbol colombiano, lo he venido estudiando hace tiempo y mi experiencia en Copa Libertadores hace que encontrarme con este club en donde la exigencia siempre apunta a estos torneos hace que tengamos eso en común”, dijo Rodríguez.

Asimismo habló sobre los planes que tiene en este momento con el equipo. “Mantener la base de lo que había, reforzar algunas líneas de jugadoras que ya no están con nosotros y el trabajo lo dará todo, ese sentido de pertenencia que tengan las jugadoras que vienen así como el respaldo de la afición es importante”.

Su paso por Venezuela estuvo marcado por su dirigencia con Estudiantes de Guárico, fue campeón en diferentes oportunidades: Clausura 2012, Apertura y Clausura 2013, 2014 y 2015; campeón Apertura 2017 y SuperLiga en 2017. En lo que respecta a la Copa Libertadores Femenina tuvo participación en 2013, 2015 y en 2016, año en el que consiguió el subcampeonato en 2016 en la Copa Libertadores Femenina y finalizó con dicho club en 2017.

A su vez, en el rentado local de su país, consiguió el título con Yaracuyanos del Torneo Adecuación 2021 el pasado septiembre de 2021, consiguiendo así la primera participación de este equipo en un torneo internacional como Copa libertadores.

En 2014 fue asistente técnico de Caracas FC y también obtuvo el subcampeonato de Copa Libertadores Femenina.

Por ahora, el club no ha manifestado salidas ni llegadas de jugadoras de manera oficial, pero algunas sí se han despedido del plantel por medio de sus redes sociales.

La Liga Femenina está en espera, pese a que se manifestó que su inicio se daría en el mes de febrero en aras de la realización de la Copa América Femenina a mitad de año, la Dimayor no ha anunciado el fixture ni el calendario de esta competición.

Por su parte, Independiente Santa Fe anunció en sus redes sociales una convocatoria abierta para las niñas, mujeres y adolescentes que quieran hacer parte de las Leonas.