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“Cuando sistemáticamente un equipo se ve perjudicado, es muy difícil”, DT de Medellín

Esto dijo Alejandro Restrepo luego de perder 2-1 contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín con dos jugadores expulsados.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de marzo de 2026 - 12:25 p. m.
Esneyder Mena tuvo una opción clara de empatar el partido justo en el cierre de la primera mitad pero falló a la hora de definir debajo del arco.
Esneyder Mena tuvo una opción clara de empatar el partido justo en el cierre de la primera mitad pero falló a la hora de definir debajo del arco.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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“Hay una molestia de parte de nosotros porque hoy sí nos sentimos perjudicados enormemente por las decisiones que se fueron tomando en el terreno de juego”, dijo Alejandro Restrepo, director técnico de Deportivo Independiente Medellín tras caer 2-1 de visitante frente a Santa Fe.

El conjunto cardenal tuvo dos hombres de más luego de las expulsiones de Didier Moreno (46′) y Alexis Serna (54′). Aun así, el local terminó sufriendo el partido y el Poderoso de la Montaña buscó hasta la última jugada el gol del empate. Eso sí, su DT no terminó conforme con el arbitraje de Álvaro Meléndez.

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“Hay situaciones en que el árbitro con su actuación puede ayudar. No tengo dudas de que es un buen hombre de fútbol, pero con esas decisiones se le va saliendo el partido de las manos, como al final ocurrió. Es muy difícil ir con intensidad al ver que a Alexis Serna lo expulsan por rozar el guayo del rival”, afirmó.

¿Qué dijo el entrenador de Medellín?

Alejandro Restrepo también manifestó que no hubo el mismo criterio para los dos equipos. En su opinión, existieron dos situaciones en las que era tarjeta para jugadores para ambos equipos, pero solo le mostró al del DIM.

“Empezando el segundo tiempo hay una falta de Daniel Torres que no es amarilla, porque hay que decir las cosas como son, y la falta de Serna tampoco es amarilla, entonces desvirtúa el juego”, aseguró Restrepo.

Finalmente, el técnico de Independiente Medellín reconoció que el juez Meléndez tiene talento, pero fueron perjudicados por sus malas decisiones. Además, el resultado final del encuentro dejó al equipo paisa casi eliminado.

¿De qué va Medellín en la tabla?

El Rojo de la Montaña ocupa la plaza número 15 de la Liga Betplay 2026-I. Apenas con 13 puntos, el decano está a seis unidades del octavo lugar a falta de siete compromisos en la fase de todos contra todos del rentado nacional.

Una situación más que comprometedora y que podría hacer que el DIM se ocupe de lleno de su participación en la Copa Libertadores. Con la liga casi perdida, una buena actuación en el torneo internacional podría salvar los muebles.

No obstante, el reto no es nada fácil, pues Deportivo Independiente Medellín comparte grupo con Cusco, Estudiantes de La Plata y el vigente campeón, Flamengo. Una tercera plaza, la cual asegura jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, sería el resultado coherente para los de Alejandro Restrepo.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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