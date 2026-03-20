Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la fecha 12: Nacional sigue líder

Carlos Sarabia (Millonarios) pasa la pelota ante la mirada de Andrés Sarmiento (Atlético Nacional). Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La Liga BetPlay Dimayor cerró este viernes su fecha 12 con una tabla apretada en la parte alta y movimientos clave en zona de clasificación. Atlético Nacional, en medio de los cuestionamientos a su técnico Diego Arias, se sostiene como líder con 24 puntos, seguido muy de cerca por un pelotón que no da margen de error en este tramo del campeonato.

América de Cali se llevó esta tarde tres puntos del Cincuentenario de Medellín al vencer 1-0 a Águilas Doradas en la duodécima jornada. Un solitario gol de Yeison Guzmán, al inicio del segundo tiempo, fue suficiente para que el cuadro escarlata sumara una victoria que lo trepa al quinto lugar de la tabla con 20 puntos.

El equipo dirigido por David González apostó por el orden, replegándose atrás y confiando en el contragolpe en el tramo final. Al final le salió. El resultado deja a Águilas en la casilla 12 con 15 puntos, mientras los escarlatas continúan su escalada con una victoria trabajada y efectiva lejos del Pascual Guerrero.

La parte alta de la tabla

En lo más alto aparece Atlético Nacional, que a pesar de perder 3-0 con Millonarios el pasado martes en El Campín, se ha mantenido como líder. Lo llamativo es que el equipo verdolaga conserva la punta incluso teniendo un partido menos que varios de sus perseguidores directos, un buen rendimiento que contraste con el momento tenso que vive Diego Arias, su entrenador.

Deportivo Pasto es segundo con los mismos 24 puntos de Nacional, aunque con peor diferencia de gol, unos 10 tantos para ser exactos. Los volcánicos vienen de vencer 2-0 a Boyacá Chicó en casa. El podio provisional lo completa Once Caldas, que empató 1-1 con Atlético Bucaramanga y llegó a 23 unidades.

Fuera de los puestos de clasificación todavía aparecen los dos equipos grandes de Bogotá. Millonarios es noveno, a dos puntos del octavo lugar, que por ahora ocupa Junior. Más comprometido está Santa Fe, que marcha decimoquinto con 12 puntos y sin margen para seguir cediendo terreno.

La fecha 13 de la Liga BetPlay arranca este sábado con dos compromisos que pueden mover la tabla. Once Caldas recibe a Millonarios a las 6:20 p.m., mientras que Atlético Nacional se mide con Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot a las 8:30 p.m., en otra jornada que promete tensión en la pelea por la cima.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la fecha 12:

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