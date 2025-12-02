¡Cúcuta vuelve a la A! Venció a Real Cundinamarca por penales y es campeón del Torneo BetPlay Foto: Liga BetPlay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cúcuta Deportivo es el campeón del Torneo BetPlay del segundo semestre y regresa a la primera división del fútbol colombiano. Lo logró en una noche de máxima tensión, en la que derrotó a Real Cundinamarca por penales tras empatar el global y selló así un ascenso que el General Santander venía reclamando desde hace años.

La serie, que había llegado con ventaja de los cundinamarqueses después del 1-0 en Bogotá, terminó convertida en un partido emocionalmente salvaje y un desenlace que quedó grabado en la memoria del estadio.

Obligado a remontar, el Cúcuta entendió desde el arranque que solo la intensidad sostenida podía empujar la historia hacia su favor. A los 12 minutos, Lucas Ríos marcó el primer golpe de la noche con un cabezazo que igualó el global y encendió la atmósfera.

Antes de ese gol ya había avisado con un frentazo al minuto 5 y más tarde aparecería en jugadas que exigieron al arquero Kevin Cataño, figura repetida en la primera parte. El local acumuló aproximaciones: remates de Hinestroza, disparos de Ríos, un doble cabezazo invalidado por fuera de lugar. El impulso era rojinegro.

Pero Real Cundinamarca encontró en una transición rápida su momento clave justo antes del descanso. Al minuto 44, Arney Rocha remató desde media distancia, la pelota se desvió en Payares y se convirtió en el 1-1 del partido, 2-1 global para la visita.

En la segunda parte, el libreto volvió a sacudirse. Al 53, Jhonatan Agudelo empujó el 2-1 y reabrió el tablero. Desde ese instante, la final se convirtió en un intercambio de emociones: Asprilla tuvo el 2-2 del partido para Real al minuto 62, pisando el palo con un derechazo; Pisano, para Cúcuta, mandó un mano a mano por arriba al 61.

El tramo final fue una montaña rusa. El VAR señaló penal para el Cúcuta al 74 y expulsó a Rocha, dejando a Real Cundinamarca con diez. Agudelo cobró, Cataño atajó, y aunque el cobro se repitió por invasión, Pisano terminó enviando el segundo intento al travesaño al 80. El General Santander pasó en segundos de la euforia a la incredulidad.

El 2-1 obligó a la definición desde el punto penal. Y allí, donde cada paso pesa, emergió la figura de los arqueros. Ramiro Sánchez atajó el primer cobro de Jaider Asprilla, pero Cataño respondió de inmediato deteniendo el de Ríos. La serie avanzó con los aciertos de Viveros, Calcaterra, Moreno y la nueva atajada de Cataño a Luis Carlos Guevara, mientras Sánchez mantenía vivo al Cúcuta al detenerle el remate a Byron Caicedo. Duarte igualó y el propio Cataño, héroe en varios momentos, erró su penal. Entonces llegó el cobro definitivo: el último remate rojinegro entró limpio y desató la fiesta.

Cúcuta, campeón del segundo torneo de la B, asciende a la A, en una final que tuvo drama, golpes de escena y un cierre digno de su historia. El General Santander, por fin, volvió a gritar lo que más esperaba.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador