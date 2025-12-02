“No fue excepcional”: ídolo de Liverpool arremetió contra Luis Díaz

El exdefensor del Liverpool sorprendió al minimizar el paso del colombiano por Anfield justo cuando el extremo vive uno de sus mejores momentos en Bayern Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz vive días de plenitud en Alemania, instalado en un Bayern Múnich que lo ha convertido en pieza imprescindible y en uno de los jugadores más influyentes del arranque de temporada. Sin embargo, mientras en la Bundesliga sus números lo impulsan hacia el grupo de figuras del torneo, desde Inglaterra apareció una voz que buscó enfriar el entusiasmo.

Jamie Carragher, histórico de Liverpool y analista habitual del fútbol inglés, valoró la salida del colombiano de Anfield y dejó una frase que encendió el debate: “no fue tan excepcional”.

La crítica llegó justo cuando el guajiro atraviesa una racha sobresaliente. En el reciente triunfo 3-1 ante St. Pauli, Díaz fue determinante: asistió, anotó un gol agónico y volvió a confirmar que en el proyecto de Vincent Kompany no es solo un extremo desequilibrante, sino un punto de solución permanente.

Esa actuación, sumada a la estabilidad que ha encontrado en Múnich, contrasta con la lectura de Carragher, quien argumentó en Overlap Fan Debate que Liverpool actuó con sensatez al transferirlo.

El exdefensor explicó que la negociación respondió en buena medida a razones económicas, asegurando que “otorgarle un nuevo contrato iba a llevarlo a valores astronómicos”. Desde su óptica, esa proyección salarial no se correspondía con el rendimiento del colombiano durante su ciclo en Anfield. “Díaz fue un buen jugador para Liverpool, pero no excepcional. No fue un Firmino, un Mané, un Salah”, dijo, al tiempo que consideró que el entorno competitivo de la Bundesliga es menos exigente que el de la Premier League.

Mientras tanto, en Alemania, los números de Díaz siguen una línea que contradice cualquier lectura tibia. Desde su llegada suma 18 contribuciones de gol en 19 partidos, además de un título ganado al inicio del curso. La única derrota de Bayern en la temporada se produjo sin él en cancha, precisamente ante Arsenal en Champions, partido que se perdió por la suspensión que le impuso la UEFA.

Su impacto también se refleja en las métricas individuales del torneo local. Con 12 goles y 6 asistencias en todas las competencias, el colombiano se consolidó como uno de los atacantes más productivos del equipo. Solo en Bundesliga registra 7 goles y 5 asistencias, cifras que lo mantienen en el top cinco de los máximos goleadores del campeonato. El listado lo encabeza Harry Kane con 14 anotaciones, seguido de Jonathan Burkardt, y luego aparece Díaz, compartiendo protagonismo con Haris Tabaković y Deniz Undav.

Esa consistencia ha llevado a que en el entorno bávaro lo consideren un referente pleno, un jugador que altera el ritmo ofensivo y que resuelve con regularidad. De hecho, la valoración del torneo alemán en su última jornada fue contundente: “partido impecable”.

La siguiente prueba llega este miércoles 3 de diciembre, a las 2:45 p.m. (hora colombiana), cuando Bayern Múnich visite a Unión Berlín en los octavos de final de la Copa de Alemania.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador