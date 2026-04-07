Deportes Tolima y un resultado sorpresivo en su debut en la Copa Libertadores 2026

Universitario y Tolima, en Ibagué. Foto: EFE - Agencia Unido360

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De local, Deportes Tolima no pasó del empate en su estreno en la Copa Libertadores 2026 este martes. El cuadro pijao igualó sin goles contra Universitario de Deportes en el estadio Manuel Murillo Toro, en un partido en el que tuvo la iniciativa, pero careció de claridad para romper el cero.

El equipo de Ibagué asumió el protagonismo desde el inicio, con una posesión superior y constantes aproximaciones, aunque sin profundidad. En el primer tiempo, controló el ritmo, circuló la pelota en campo rival y buscó con remates de media distancia, pero sin exigir demasiado al arquero visitante. Universitario, en cambio, respondió con orden y algunas transiciones que inquietaron.

Para el segundo tiempo, Tolima inclinó aún más la cancha, empujó por las bandas y generó sus mejores opciones, pero se encontró con una figura clara: el portero Vargas. El guardameta peruano respondió en cada intento local, mientras que la defensa visitante, liderada por Williams Riveros, resistió los centros y el juego aéreo en los minutos finales. El empate terminó reflejando la falta de contundencia del equipo colombiano.

El debut de los clubes colombianos en torneos internacionales dejó sensaciones mixtas. En la Copa Sudamericana, Millonarios ya había caído 2-0 ante O’Higgins el 7 de abril, en un inicio complicado para los equipos del país en la competencia continental.

La agenda continúa con más acción: el 8 de abril jugarán Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata (7:00 p.m.) y Junior de Barranquilla vs. Palmeiras (7:30 p.m.). El 9 de abril será el turno de Independiente Santa Fe frente a Peñarol (9:00 p.m.), mientras que en Sudamericana América de Cali visitará a Macará (9:00 p.m.), en una semana clave para medir el nivel internacional del fútbol colombiano.

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