Derrotas de Cali y Tolima en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay

Sebastián Ramírez marcó el gol de la victoria de Fortaleza sobre Deportivo Cali, en Techo. Foto: Dimayor

Con un gol de golpe de cabeza del defensa Sebastián Ramírez, a seis minutos del final del juego, Fortaleza venció 1-0 al Deportivo Cali, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor, el torneo que reúne a los clubes de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

De mala campaña en la Liga y con el fantasma del descenso rondando cerca, el conjunto azucarero visitó el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá con la necesidad de sacar un buen resultado, pero sobre todo mejorar su nivel. Sin embargo, tuvo una discreta presentación ante un rival que utilizó buena parte de su nómina alterna.

La crisis económica, administrativa y deportiva del Cali se refleja en las pobres actuaciones de sus jugadores, sin argumentos para acabar con la mala racha y por momentos dando la sensación de estar bloqueados mentalmente o desmotivados.

¡@FortalezaCEIF 𝘀𝗲 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘀𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗢𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟰! 👏



📸 Mira los mejores momentos del partido en nuestra #Galería#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/w9406BlTST — DIMAYOR (@Dimayor) September 18, 2024

“El equipo ha trabajado bien, hemos buscado variantes, pero los resultados no se dan. Cuando llegué al Cali hace tres meses sabía que este reto no iba a ser fácil y seguiré luchando para sacarlo adelante. No conozco otra fórmula diferente a la de trabajar, para mejorar en la Liga y darle vuelta a este resultado en Copa”, aseguró el final del juego el técnico Hernán Torres.

Tolima perdió como local en la Copa BetPlay

En otros de los duelos de ida de este martes, Deportes Tolima cayó en casa frente al Deportivo Pasto. Por los locales anotó Julián Quiñones y por los visitantes Daniel Moreno y Kevin Londoño. Envigado igualó 0-0 con Jaguares de Córdoba.

La primera llave en arrancar fue la de Medellín y Junior, la semana pasada, con victoria 2-0 para el cuadro antioqueño. Y el lunes en la noche, Alianza y Atlético Nacional habían igualado 1-1 en Valledupar.

¡@DeporPasto 𝗴𝗮𝗻𝗼́ 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗢𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟰! 🌋



📸 Revive los mejores momentos en nuestra #Galería#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/mv5dvT2ra7 — DIMAYOR (@Dimayor) September 18, 2024

Este miércoles, desde las 7:00 p.m., Boyacá Chicó recibirá en Tunja a Águilas de Rionegro, mientras que el Millonarios vs. Bucaramanga se aplazó para una fecha por definir, así como el América vs. Equidad.

La primera serie que se definirá es la de Nacional-Alianza, que cierran este jueves a las 7:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador