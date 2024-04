Fortaleza llevó a Dayro Moreno en helicóptero a Techo: así fue homenaje al goleador

Buenos días vice @FranciaMarquezM

Es para una cosita…

Mira que mañana jugamos con el @oncecaldas y queremos que por ahí a medio día llegue #DayroMoreno como se merece, en helicóptero… 🚁 y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… 👉👈🥹



Me prestas el tuyo? pic.twitter.com/4Q50Gsa4mo