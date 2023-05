Germán Cano: “Me encantaría terminar mi carrera en Medellín”

Germán Cano lleva 23 goles en 21 partidos con Fluminense. Foto: EFE - ANTONIO LACERDA POOL

Se ilusionan los hinchas del poderoso. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Germán Cano, actual figura de Fluminense, volvió a expresar su deseo de retirarse en Medellín, club en el que es ídolo y con el cual catapultó su carrera como futbolista.

“Si llega alguna oferta de otro equipo diría que no, soy fiel a mi palabra, lo que dije años atrás. Si vuelvo a Colombia, volvería al DIM, si ellos me reciben, me encantaría poder terminar mi carrera allá. No depende de mí, sino de la situación del club, de cómo está todo. Siempre al rojo lo llevo en mi corazón y siempre quiero que le vaya bien y siempre le hacemos muchísima fuerza”, dijo el atacante de 35 años.

Puede leer: Copa Libertadores: Independiente Medellín goleó a Metropolitanos en el Atanasio

Un goleador de raza. Actualmente, Cano es, junto a Erling Haaland, los anotadores con mejor promedio en el mundo. Con Fluminense lleva 23 goles en 21 partidos jugados, tres de ellos los acaba de marcar en la goleada del equipo a River Plate por Copa Libertadores, en un juego en el que el colombiano Jhon Arias anotó doblete.

Le recomendamos: Conclusiones de la convocatoria de Óscar Cortés a la selección de Colombia Sub-20

Con Medellín, el delantero registra 129 tantos, pero quiere retirarse con un número mayor. “Nosotros amamos Medellín, mi familia ama Medellín, mi hijo nació en Medellín, es paisa, queremos mucho la ciudad. Tenemos nuestra casa, nuestros amigos, tenemos amigos que vinieron a visitar acá. Extrañamos mucho la ciudad, en un futuro seguramente volveremos, es un país que queremos mucho, los colombianos nos tratan muy bien, siempre vamos a estar agradecidos porque simpere me abrieron las puertas desde el primer momento. En algún momento de mi carrera siempre está ese pensamiento de volver a Independiente Medellín y poder vestir la sagrada, ojalá”, concluyó Cano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador