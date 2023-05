Conclusiones de la convocatoria de Óscar Cortés a la selección de Colombia Sub-20

Óscar Cortés es la principal carta ofensiva en el Millonarios de Alberto Gamero. Foto: José Vargas

Luego de la confirmación de que Óscar Cortés, futbolista referente en Millonarios, sí hará parte del plantel de Colombia que viajará a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, la novela en torno a su llamado llegó a su final, no sin antes dejar algunas incógnitas sin resolver.

“Es confirmado que él va y va feliz, nosotros también estamos contentos por él, lo merece. Le deseamos lo mejor y ahora hay que pensar en lo que tenemos, trataremos que su ausencia no sea grave”, comentó Alberto Gamero, técnico de la institución embajadora.

Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual… pic.twitter.com/2fmTwoFYSo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 2, 2023

Días atrás, más concretamente en la noche del pasado lunes, Millonarios había informado que de común acuerdo Cortés se quedaría en el equipo para la recta final de la Liga BetPlay y ayudaría también en la pelea por el primer lugar del Grupo F en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, un día después, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó un listado en el que aparecía el jugador albiazul como parte de los convocados por el cuerpo técnico de Héctor Cárdenas para el Mundial Sub-20. Allí arrancó la especulación en distintos medios de comunicación sobre si el futbolista debía quedarse con el equipo o si tenía que atender el llamado de la selección.

En teoría, al no tratarse de un torneo en el que la Fifa —el órgano que rige el fútbol a nivel internacional— obligue a los clubes a prestar a los jugadores que les pertenecen, todo parecía indicar que el conjunto capitalino tenía la última palabra.

➡️ Convocatoria preliminar de la Selección Colombia Sub 20 para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Argentina 2023



🔗 https://t.co/d5BfoCtjn6#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5Iq91JaSpX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 2, 2023

Sin embargo, en medio de las distintas posturas que surgieron en medios y redes sociales, sobre si Cortés tenía la obligación o no de jugar con la selección juvenil, una directriz del Estatuto al Jugador de la FCF puso la autoridad final de Millonarios en entredicho.

En el artículo 54 de ese reglamento se establece que un jugador convocado a representar al país “no tendrá, en ningún caso, el derecho a jugar con el club al que pertenece durante el periodo que dure o pueda durar su liberación”.

De ahí partiría la retractación de Millonarios sobre su negativa a prestar al jugador a la selección. Esto dicho con verbo condicional porque no hubo un pronunciamiento oficial de ninguno de los involucrados (FCF o Millonarios) en el que se aclarara que la razón por la que Cortés viajará al Mundial responde al cumplimiento del artículo.

*En el estatuto al jugador de la FCF sale una directriz que dice que un jugador convocado no podrá jugar con su club la duración del torneo, eso referente al caso Cortés.



Si esta convocatoria responde a eso, estamos en una guerra cruzada en la que Cortés quedó en la mitad. pic.twitter.com/eUHr60DXB5 — Goles en Directo (@golesendir_) May 2, 2023

“Esta norma de la que se ha hablado del Estatuto al Jugador tiene muchas formas de interpretarse según lo que yo veo”, subraya Carlos Buitrago, abogado especializado en derecho deportivo. También destaca que, al tratarse de un caso sin precedentes, había un espacio propicio para que llegaran versiones y especulaciones de todo tipo.

Buitrago señaló también que, según el Estatuto de la FCF (artículo 47), los clubes colombianos deben poner sus jugadores a servicio de la selección nacional, pero que esto depende de si se trata o no de un partido listado en el calendario internacional de la Fifa o para cualquier evento en el que dicho organismo internacional haya adoptado una disposición especial.

La zona gris en este entramado radica en que la decisión de Fifa que estableció que los clubes tuvieran la potestad para prestar o no a sus futbolistas sería la disposición especial de la que se habla en el anterior párrafo.

“Como la Copa Mundial Sub-20 se celebra a mediados de mayo, cuando se cruza con muchos torneos que todavía están en curso, los clubes no tienen la obligación de prestar a sus jugadores”, destaca Buitrago. “Seguramente las negociaciones entre los dueños de Millonarios y los altos mandos de la Federación conllevaron a que el jugador sí sea prestado a la selección y no creo que en este caso se quisieran poner en un litigio”.

Para Andrés Roa, abogado con maestría en derecho deportivo, es importante tener en cuenta que la Fifa, en comparación a los reglamentos que maneja las federaciones que son sus miembros, tiene un lugar más importante que se entiende como la jerarquía de normas.

“Acá hubo un enfrentamiento entre un equipo (Millonarios) adscrito a una liga (BetPlay), que pertenece a una federación (FCF), que tiene unas normas internas contra lo que puede llegar a ser una jerarquía de normas, que son los estatutos establecidos por quién reglamenta el fútbol a nivel internacional, que es la Fifa, un organismo privado”, puntualiza Roa.

El hermetismo al rededor del cambio de postura en el club capitalino no permite concluir si Cortés va a viajar como consecuencia del cumplimiento de la normativa expuesta en el reglamento de la Federación, o si fue el resultado de un acuerdo entre los bandos involucrados. Por lo tanto, pese a que la novela terminó, las especulaciones sobre un tema que generó bastante ruido esta semana. “El nivel de desinformación que generó el periodismo es abismal”, subrayó Roa.

“Lo que sí pienso que debería haber es una aclaración por parte de la FCF sobre la aplicación de las normas del Estatuto del Jugador. Debido a esta norma han habido cualquier cantidad de suposiciones. Independientemente de si algunos creen que esté bien o no prestar al jugador, si las reglas no son claras, quienes las tienen que interpretar no sabrán como actuar”, concluye Buitrago, abogado senior de GHER y Asociados, firma especializada en la defensa jurídica de atletas y de clubes deportivos.

También queda sobre la mesa que Colombia tiene una situación atípica, pues no es de conocimiento público la aplicación de su normativa. Roa comentó que, en su opinión, Millonarios tenía el derecho de no permitir que el jugador vaya, así como lo tuvieron Real Madrid -que no prestó a Nico Paz (Argentina), Álvaro Rodríguez (Uruguay) ni a Vinícius Tobías (Brasil)- o el Manchester United, que prefirió que el argentino Alejandro Garnacho se quedara.

