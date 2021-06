Hernán Torres confía en que Tolima pueda vencer a Millonarios en Bogotá

Queda poco para que se conozca cuál será el próximo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Deportes Tolima visitará este domingo a Millonarios en El Campín para desempatar la serie que va igualada por 1-1.

Hernán Torres, entrenador que ya supo ser campeón del torneo con Millonarios en 2012, tendrá una nueva oportunidad de alcanzar el título con Deportes Tolima.

En la previa de la vuelta del partido con Millonarios, el entrenador de los pijaos habló con los medios de comunicación sobre sus impresiones de lo que será el segundo partido de la final y el complejo camino que Tolima tuvo para llegar hasta allí.

“Hemos tenido muchas dificultades todo el semestre con las lesiones. Tenemos un grupo humano muy comprometido. Yohandry Orozco ha venido con nosotros a Bogotá y esperamos cómo sigue su evolución. Es lo mismo que pasa con Ánderson Plata, igual. Vino todo el plantel, los 26 jugadores, tenemos para evaluar y tomar decisiones”, dijo Torres.

Después del partido de ida, Torres quedó bastante contento con el rendimiento de su equipo, pero aclaró que tienen que mejorar para que el resultado no se escape de nuevo en los últimos instantes.

“El orden que tuvo y lo que propuso en la cancha me dejaron bastante tranquilo. Lamentablemente no se pudo conseguir el resultado, pero me gustó la propuesta que tuvo el equipo en el primer partido de la final”, precisó.

Además, el estratega también tuvo tiempo para reafirmar sus creencias y darlas como una garantía de lo que pueda suceder en la final.

“Siempre he sido espiritual, un hombre de Dios. Lo que soy y lo que he conseguido es gracias a él, creo en un ser supremo que me lo ha dado todo; la madurez y las experiencias, las tristes y las alegres”.