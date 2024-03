Jaime De La Pava renuncia al Deportivo Cali tras una nueva derrota

Jaime De la Pava llegó a la dirección técnica del Deportivo Cali en 2023. Foto: Deportivo Cali

Un nuevo director técnico cae en el torneo de apertura de la Liga BetPlay. En esta ocasión se trata del barranquillero Jaime De la Pava, quien había llegado a la cabeza del Deportivo Cali en 2023. El equipo azucarero venía de tres derrotas consecutivas y se acercaba cada vez más al descenso. Para la fecha 12, Cali recibía a Patriotas, último en la tabla, y esperaba que jugar en casa le diera el envión necesario para salir de la mala racha.

Previo al juego, De la Pava comunicó a los directivos que en caso de que el equipo perdiera, ese sería su último partido al mando de Cali. En efecto, el equipo local perdió ante Patriotas por la mínima diferencia e incluso Juan Córdoba erró un penalti que hubiera significado el empate en Palmaseca.

“Yo soy de palabra, le manifesté a los directivos que si perdíamos hoy me hacía a un lado. Acá no hay más que profundizar, seguramente que agradecerle a los directivos, al plantel de jugadores, sé que es un camino espinoso, difícil, el entrenador que venga tiene un reto complejo, porque no es solamente estar gestionando y administrando cosas futbolísticas sino cosas que puedan estar equilibradas en un momento institucional difícil”, dijo De la Pava en la rueda de prensa.

“Me siento orgulloso de haberle podido aportar al equipo, con muchos obstáculos, cosas buenas, y agradecerle a todos, seguramente las disculpas respectivas frente a lo que se pudo haber desarrollado mal, pero ningún técnico en su planificación lo hace para que las cosas salgan al revés”, añadió.

Noticia en Desarrollo

