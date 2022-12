Leo Castro, goleador del Pereira campeón: “Esta hermosa hinchada esperó 78 años”

Leonardo Castro celebra con sus compañeros el título de Pereira frente a Medellín. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Si hay que destacar a un jugador como gran artífice del histórico título de Deportivo Pereira, un jugador por encima de los demás que lideró la gran gesta, ese es Leonardo Fabio Castro.

Un goleador de raza, que en este semestre anotó 15 tantos y se llevó la bota de oro al máximo artillero del campeonato colombiano.

Leonardo Castro fue clave en el título. No solo por su rendimiento preponderante en gran parte del campeonato, y eso sin contar que fue el mejor jugador de la liga en los cuadrangulares, también porque el caucano anotó el 1-1 en la ida contra Medellín y en la tanda de penaltis de este miércoles fue el que puso en ventaja a los risaraldenses.

“No hay palabras para describir este momento. Era algo que desde el profe Alexis Márquez veníamos construyendo y trabajando, y que con el profe Alejandro Restrepo lo terminamos de reforzar y lo logramos”, explicó el delantero tras el campeonato y recordando al anterior entrenador del conjunto matecaña.

Si bien Leo Castro no es de Pereira, el artillero llegó a la capital de Risaralda cuando solo tenía un año de nacido. Él se considera un pereirano por adopción y por eso lo cautivo tanto el momento previo del encuentro en el que todo el estadio cantaba en unísono el himno risaraldense.

Castro no pudo contener las lágrimas, la emoción lo sobrepasó y dejó una de las postales más conmovedoras de la final.

“Esta hermosa hinchada esperó 78 años por una estrella. Nosotros con la fuerza y la garra que tuvimos en cada partido le pudimos dar una alegría”, dijo Castro en medio de la celebración por el campeonato.

“Esto significa sacrificio. Trabajé muy duro para esto. Gracias a Dios se me da la oportunidad y solo me queda agradecerle a mi familia y a esta gran hinchada que me acompañó en todo momento”, agregó.

“Fueron momentos difíciles los que pasé en Medellín en los que no tenía continuidad. Estaba tocando fondo y mi esposa me ayudó con sus palabras, esto es para ella. Solamente queda festejar ahora”, finalizó el goleador de la Liga BetPlay.

