Manuel González, jugador de Llaneros: “No vendo mis principios y valores”

Manuel González aseguró que tarde o temprano todo saldría a la luz.

La polémica alrededor de la victoria de Unión Magdalena sobre Llaneros sigue su curso. Varias personas del mundo del fútbol se han pronunciado y han rechazado el posible caso de corrupción que hay detrás. Manuel González, jugador del equipo que cayó por 2-1 el pasado sábado, se manifestó en sus redes sociales y aclara que nunca ha vendido ni venderá sus principios.

“Con total transparencia y mi consciencia tranquila puedo dirigirme hoy a toda la región llanera, a todos los hinchas de Llaneros, a todas las familias que siempre estuvieron y han estado con nosotros. “Vendidos” es lo primero y único que nos dicen, junto con otras palabras de mayor calibre”, dice González al inicio de su mensaje publicado en su cuenta de Facebook”.

Recordemos que la polémica se dio por los dos goles que anotó Unión Magdalena en los dos minutos finales del partido contra Llaneros. En especial, las sospechas se dieron en el segundo tanto del conjunto samario, pues varios de los jugadores del equipo rival no reaccionaron y se quedaron prácticamente mirando cómo sus contrincantes marcaban la anotación de la victoria.

“Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos uds hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARÉ UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer, soy futbolista pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser íntegra y correcta, y yo NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES”, asegura el jugador de Llaneros.

Manuel González es el primer integrante de la plantilla en manifestar su posición frente a las polémicas por el partido del pasado sábado. Sus compañeros o colegas del equipo rival no han hablado sobre los señalamientos que hay alrededor de las extrañas circunstancias en que se dio la victoria de Unión Magdalena.

“Si por decir esto en mis redes tengo que renunciar e irme de Llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado. No deseo irme, un día prometí que no me iría de llaneros hasta no ascender a mi equipo, pero si por defender mis principios y lo que soy debo dar un paso al costado, lo haré”, escribió Manuel González.

Esta mañana dirigentes del fútbol colombiano se reunieron para iniciar las investigaciones sobre lo sucedido en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. Se espera que los resultados del proceso se den lo antes posible y así se pueda aclarar y definir el futuro de ambos equipos y se reivindique la profesión del futbolista en el país.

“Toda mi carrera deportiva o gran parte de ella la he desarrollado en este equipo y por amor a mi tierra, amor a esta camiseta, respeto a mis principios, amor al fútbol o simple lógica por todo lo que he dicho, yo MANUEL GONZÁLEZ no voy a vender JAMÁS un sueño de ascender a mi equipo lo cual es algo que perdurará para siempre por unos miserables pesos que en menos de 20 días se desvanecerán, llaneros no es lo que vivimos ayer.

No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano TODO sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente LLANERA que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que NO ES ASÍ !!! No me vendí y no me venderé jamás”, concluye Manuel González.