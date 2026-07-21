Medellín vs. Vasco da Gama: fecha, hora y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana

Jugadores de Independiente Medellín en el partido de la fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: EFE - STR

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Independiente Medellín comienza este miércoles 22 de julio su participación en los play-offs de la Copa Sudamericana. El conjunto antioqueño recibirá a Vasco da Gama en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de una serie que definirá uno de los cupos a los octavos de final del torneo continental.

El encuentro está programado para las 5:00 p. m., hora colombiana, y los aficionados podrán seguirlo a través de ESPN. El DIM buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil para disputar el compromiso de vuelta.

El partido también marcará el debut de Luis Amaranto Perea como entrenador del Medellín en esta edición de la Copa Sudamericana. El técnico colombiano asumió recientemente el cargo después de haber dirigido al Junior de Barranquilla y de haber trabajado como asistente de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia. Durante su presentación, Perea destacó la importancia de asumir este reto y aseguró: “Al Medellín no se le puede decir que no, nunca. Es un placer”.

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El conjunto antioqueño afrontará este compromiso con la obligación de hacerse fuerte en casa y sacar un resultado positivo que le permita viajar a Brasil con mayores posibilidades de avanzar en la competencia. La serie será a dos partidos y no habrá margen para errores en una instancia en la que cada detalle puede ser determinante.

Al frente estará Vasco da Gama, uno de los clubes históricos de Brasil y campeón de la Copa Libertadores en 1998. Sin embargo, el equipo carioca llega al duelo con una preocupación importante en el torneo local: la lucha por evitar el descenso. Esa situación ha convertido la permanencia en la máxima categoría en una de sus principales prioridades.

A pesar de ello, Vasco no quiere dejar de lado la competencia internacional. El club brasileño busca mantenerse en carrera en la Sudamericana y asegurar actividad continental, al menos, hasta los octavos de final, que se disputarán en agosto.

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Con realidades diferentes, Medellín y Vasco da Gama se enfrentarán por primera vez en una serie que comenzará en el Atanasio Girardot. DIM intentará dar el primer golpe y construir una ventaja que le permita soñar con avanzar en el torneo.

Fecha, hora y dónde ver en Colombia el partido de Copa Sudamericana entre Independiente Medellín y Vasco da Gama

Fecha: miércoles 22 de julio de 2026.

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Dónde ver: ESPN.

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