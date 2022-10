Pedro Franco y la educación financiera para jóvenes futbolistas

El defensor llegó a Fortaleza CEIF a mediados de 2021. Foto: Fortaleza CEIF

La carrera de un futbolista es particular: gana más que el común de las personas, a veces de golpe, y por momentos ese ingreso abruma al jugador, quien se pierde en la zona difusa entre tener una buena calidad de vida y disfrutar de los réditos que se ganó a pulso por su talento. En ese contexto es que Pedro Franco tomó la batuta en su equipo, Fortaleza CEIF, y dictó una exposición sobre educación financiera.

Desde su llegada al equipo joven del país, el bogotano asumió el liderazgo, producto de su experiencia y trayectoria. Si hay una palabra con la que Pedro define su presente en el equipo sería “servir”. Quiso que su aporte se extendiera más allá de lo deportivo y por medio de talleres ha podido explorar y disfrutar de una nueva faceta en su carrera profesional, la formación.

Franco, de 31 años, recuerda que en su etapa formativa recibió charlas en materia de psicología, manejo de emociones y comunicación, pero nada puntualmente acerca del tema financiero. Como parte de la estrategia que tiene Fortaleza en su visión de formar futbolistas integrales, quisieron dejar un mensaje: “Más allá de tener lo esencial es ser”.

Ese fue el enfoque con el que Franco decidió ver la vida y fue el fruto de las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera. “La base es que el dinero es un medio pero no un fin último. Al final de la vida no sirve una cuenta exorbitante si no se ha sido feliz”, reflexiona el bogotano, que ha sido campeón con Millonarios y América. Para él, su familia, su salud y los momentos especiales que ha disfrutado son cosas que el dinero no puede pagar y esa es una enseñanza que pretende dejar en su plantel, que es el más joven del fútbol profesional colombiano.

En sus momentos cumbres los futbolistas ganan muy buen dinero. Es lógico que al ver ingresos valiosos se viva mucho del presente porque el futuro nunca está asegurado. Por consiguiente, es importante tener información del manejo del dinero para invertir y no depender del salario, en especial cuando se trata de una carrera que dura en promedio catorce años.

En ese punto llegan conceptos que Franco espera plantar en las cabezas de sus compañeros de equipo, como los gastos hormiga, los destructores del patrimonio o los ingresos pasivos. Destaca la importancia de la educación financiera, en especial cuando una persona da un salto inorgánico; es decir, ganar más dinero pero no tiene la formación suficiente para administrarlo de la manera correcta.

Las enseñanzas del taller no son una camisa de fuerza, pero, usando palabras del club, enfatiza en que “las gafas Ray Ban y la ropa Gucci no son lo más importante para un futbolista”. Desde luego, como reconocen Pedro y la institución, hay momentos en la vida de un deportista de alto rendimiento que, por más que los comentes, solo con la experiencia es que vas a aprender.

Pedro estuvo en el otro lado del salón de clase hace casi una década. Fue una promesa en Millonarios. A los 19 ya era titular y fue referente en la conquista de la estrella catorce, en diciembre de 2012. Después tuvo pasos por Besiktas y San Lorenzo, más una segunda etapa en el cuadro embajador. En 2018, tras una escala en el Boluspor turco, volvió al fútbol colombiano pero a vestir los colores de un rival del equipo de sus amores: América, con el que también fue campeón. Luego de una experiencia breve en el Blooming, de Bolivia, hace poco más de un año llegó a Cota para aportar con su experiencia.

A diferencia de otras épocas, ahora el mundo del deporte está más abierto a tener conversaciones, sobre la salud mental y emocional. En su meta de formación integral, Fortaleza aspira a preparar a sus jugadores para responder mejor en ese contexto. En ese punto llega otro concepto clave para los futbolistas en formación: la toma de decisiones.

La educación es una materia clave para este equipo. Su directiva se propuso solucionar un dilema que aqueja a muchos jóvenes: estudia o juega. “Ese paradigma lo estamos rompiendo poco a poco”, aseguró Carlos Barato, presidente de la institución, quien espera que Fortaleza tenga su propia universidad, donde pueda seguir de la mano con la profesionalización del deporte. Aunque claro, ese proyecto también requiere tiempo y dinero.

Por lo pronto, Fortaleza, tiene la mente puesta en los cuadrangulares. El año del equipo entró en una recta final frenética. Se juegan el ascenso y esta tarde frente a Llaneros tienen la oportunidad de empezar con el pie derecho la fracción definitiva del campeonato. El equipo joven añora volver a la primera división tras su descenso en 2016.

