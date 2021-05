Reinaldo Rueda, salve usted la patria

Pelear la Copa América 2021 y clasificar a Catar 2022 son los grandes retos del estratega vallecaucano con la selección de fútbol de Colombia.

Estaba cantado. Reinaldo Rueda se convirtió este jueves en el nuevo técnico de la selección de fútbol de Colombia. Aunque hace dos semanas había arreglado los términos de su contrato, que inicialmente irá hasta diciembre de 2022, no se hizo oficial sino hasta que acordó su salida de Chile, equipo al que dirigió desde enero de 2018.

Será el regreso del estratega vallecaucano al banquillo de la tricolor. Hace 17 años, en enero de 2004, Rueda reemplazó en el cargo a Francisco Maturana, quien había logrado un punto de 12 en la eliminatoria a Alemania 2006. Al final Colombia terminó sexta, con 24 unidades, a una de Uruguay, que logró el cupo al repechaje.

En esa aventura en la tricolor, Rueda dirigió 43 partidos con el equipo de mayores, con 18 juegos ganados, 13 empatados y 12 perdidos, 58 goles a favor y 42 en contra, para un rendimiento del 51,94 %. Fue cuarto en la Copa América de Perú 2004 y la Copa de Oro de la Concacaf 2005.

Tuvo después un exitoso periplo por Honduras y Ecuador. Clasificó y llevó a esas selecciones a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, respectivamente. Después, también demostró su capacidad en clubes y ganó seis títulos con Atlético Nacional, entre 2015 y 2017, entre ellos el de la Copa Libertadores de 2016.

Tras un breve paso por el Flamengo de Brasil, en 2018 asumió como entrenador de la selección mayor de Chile, con la que dirigió 27 partidos, con ocho triunfos, nueve empates y diez derrotas, 35 goles a favor e igual número en contra. Esos resultados generaron muchas críticas, más allá de que el plantel lo respaldaba. Los directivos tampoco estaban conformes con su trabajo, pero no podían pagar la alta indemnización que significaba su despido. Por eso, ante la salida de Carlos Queiroz de Colombia y la oferta de Colfútbol, el arreglo entre Rueda y la ANFP era inminente. Él no estaba cómodo en Chile y allá no lo querían.

Con el agua al cuello

Reinaldo Rueda Rivera, de 63 años y entrenador desde 1992, recibe a la selección de Colombia en una situación muy complicada en la tabla de posiciones de la eliminatoria a Catar 2022, con cuatro puntos de 12 posibles y cuatro partidos difíciles por delante (Brasil y Argentina en Barranquilla y Paraguay y Perú como visitante).

Pero conoce perfectamente al grupo de jugadores y considera que puede llevarlo a la Copa Mundo. Para eso tendrá a su lado a sus principales colaboradores de siempre: Alexis Mendoza, Bernardo Redín y Carlos Eduardo Velasco.

Su primera misión será viajar a Barranquilla para inspeccionar la sede deportiva de Colfútbol. Luego, si la pandemia lo permite, hará un periplo por Europa para reunirse con los jugadores que están en Inglaterra, Italia, España y Turquía.

Antes del juego contra Brasil, el 25 de marzo, no habrá fechas FIFA, por lo que Rueda y su cuerpo técnico no tendrán la posibilidad de entrenar sino tres días antes de enfrentar al scratch, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por eso tendrá que apelar a trabajos personalizados, charlas motivacionales y videoconferencias con el plantel, para ir explicando las ideas y el estilo de juego que pretende.

Como lo hizo en su primera etapa con la selección, Rueda quiere integrar el trabajo de todas las selecciones y tratará de darles una misma identidad a las de las categorías sub 20 y sub 17.

También tendrá que ser protagonista de la Copa América, que comenzará el 11 de junio y en la que Colombia compartirá sede con Argentina. No se le exigirá ganar, pero sí tener una buena actuación. De la participación en el torneo continental y la reacción en le eliminatoria dependerá el futuro de Rueda, quien afronta el reto más importante de su carrera con mucha más experiencia y jerarquía de la que tenía hace década y media, aunque ahora también llega a apagar incendios, como entonces.

Como si fuera poco, el también extécnico de Cortuluá, Cali y Medellín deberá lidiar con el mal momento del fútbol colombiano, que tiene una dirigencia cuestionada y polémica, y el pobre rendimiento de nuestros clubes en torneos internacionales.

“Estamos muy contentos y tranquilos con la llegada del profesor Rueda, quedamos en excelentes manos y creemos que vamos a retomar el camino rumbo a Catar”, señaló Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al programa El Vbar de Caracol Radio.

“Él tiene clara la situación, la responsabilidad y los retos. Tiene la experiencia y sabe que clasificar depende de nosotros y hay con qué”, agregó el dirigente.

El próximo martes, en una rueda de prensa virtual, el nuevo técnico de la selección oficializará los nombres de sus colaboradores y explicará su plan de trabajo para este semestre.