Reinaldo Rueda y las declaraciones como nuevo entrenador de la Selección Colombia

Estas fueron las principales declaraciones del vallecaucano en su presentación como nuevo entrenador de la selección Colombia.

A dos meses de los primeros exámenes por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, Reinaldo Rueda fue presentado como el nuevo entrenador de la selección colombiana. Estas fueron las declaraciones del DT vallecaucano en su primera rueda de prensa al frente del combinado tricolor.

¿Qué significa volver a ser DT de la selección?

Es un orgullo ser tenidos en cuenta para asumir de nuevo esta gran responsabilidad. Es un desafío altísimo que con todos los jugadores vamos a tomar para poder cumplir con la meta. Vamos a blindarnos con nuestra experiencia y capacidad para lograr hacer el mejor trabajo. La propuesta es que me acompañe todo el cuerpo técnico que me ha acompañado los últimos años.

¿Ya ha hablado con algunos jugadores de la selección?

He tenido ya contacto con los capitanes, nos hemos saludado y hemos intercambiado conceptos por la situación de la selección, su momento en los clubes y lo que queremos nosotros en el equipo. Es casi que imposible viajar a Europa a visitar a nuestros jugadores, vamos a estar en contacto permanente, pero no va a haber ningún viaje.

¿Qué espera de James y Falcao?

Espero que Falcao se recupere pronto y pueda jugar para que lo podamos tener en la selección. Y la pregunta con James no es tanto dónde jugará, que eso también depende del rival, sino quién lo va a acompañar. Necesitamos encontrar quién lo va a estimular para el bien del equipo.

¿Cómo va a ser el puente entre los clubes colombianos y la selección?

Esa es una de las tareas: tener la mejor relación con los técnicos de los clubes. Cuando pase la situación sanitaria haremos una mejor exploración de lo que es nuestra liga nacional. Siempre será importante estimular los nuevos talentos del fútbol colombiano. Será vital el apoyo de los clubes y cuerpos técnicos para tener un buen trabajo.

¿Qué opina del equipo al que llega tras las goleadas ante Uruguay y Ecuador, y los problemas en el vestuario?

Yo considero que el hecho de tener estos resultados y la situación que pasó no da para malos calificativos. Esperemos tener un ambiente de armonía, que todo lo que pasó se analice desde el punto de vista futbolístico.

La salud social y mental de la selección la tenemos que cuidar entre todos. Ahí los medios son determinantes. A veces prima más la especulación que el análisis sensato y el análisis futbolístico. Es nuestra cultura, eso somos. Cuando se dan estos resultados inesperados y sorpresivos como el 6-1 ante Ecuador, a veces prima más lo que dice el periodista que el análisis futbolístico.

¿Ha hablado con Queiroz para intercambiar opiniones de la selección?

Sería importante hablar con Queiroz, siempre con mucho respeto por el trabajo que él hizo. Mi respeto y admiración por todo los que nos aportó. Si se da la posibilidad, va a ser muy enriquecedor para nosotros poder hablar con él.

¿Va a tener control de las selecciones juveniles?

La FCF tiene cuerpos técnicos establecidos y por el momento nuestra vinculación en la selección va a ser en la medida de que el tiempo lo permita con un acompañamiento y asesoría muy respetuosa. A pesar de que no va a haber torneos juveniles, no podemos involucrarnos porque no corresponde en este momento. Todo se irá dando.

¿En qué ha cambiado el Rueda de la primera era al de hoy?

Han pasado 15 años de maduración. De seguir aprendiendo. Todo lo que vivimos lo pudimos llevar a otras culturas, fue bien valorado y respetado. Eso hizo que ahora tengamos este reconocimiento de volver. Lo que nos motivó fue la satisfacción profesional, el orgullo de asumir esta responsabilidad y ojalá podamos cumplir las expectativas.

¿Qué opina de las redes sociales?

No soy un experto en las redes sociales, sí son una tendencia mundial. En la medida en que se sepan asimilar va a ser muy positivo. Como siempre les digo a los jugadores: son un arma letal y peligrosa. Hay que saberlas usar.

¿Qué tipo de juego se puede esperar de la selección?

A la distancia hemos evaluado el proceso que hubo con Pekerman y Queiroz, conocemos las virtudes de los jugadores. Es trabajo del día a día. Colombia va a ser fiel a lo que es la sensibilidad y la expresión futbolística del jugador colombiano, independientemente de los sistemas. Hay que armar un equipo fuerte y consolidarlo. Nuestra metodología va a ser la misma de siempre, pero son los jugadores desde el punto táctico los que determinan la manera. Vamos a hacer esa mezcla para que nuestros jugadores se adapten a lo que nosotros podamos brindarles, pero también sacándole provecho a las condiciones de ellos.