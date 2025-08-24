No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tolima le ganó a Once Caldas y se metió entre los punteros de la Liga BetPlay

El cuadro pijao, dirigido por Lucas González, encadena seis partidos al hilo, con cinco victorias incluidas, invicto en la Liga BetPlay.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 09:14 p. m.
Samuel Velásquez (der.), el autor del único gol del partido.
Foto: Deportes Tolima, vía X
Deportes Tolima logró un triunfo clave en Manizales este domingo en la octava fecha y se metió de lleno en la pelea por la punta de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Lucas González venció 1-0 a Once Caldas en el estadio Palogrande, resultado con el que alcanzó una racha de seis partidos consecutivos sin perder por Liga, de los cuales ha ganado cinco.

El gol de la victoria llegó al minuto 57, cuando Samuel Velásquez definió de zurda tras una asistencia de Mauricio González.

Aunque Tolima tuvo la opción de ampliar la ventaja con un penalti ejecutado por Kevin Pérez, el remate fue atajado por el arquero rival, James Aguirre.

Once Caldas intentó reaccionar con Dayro Moreno como referencia ofensiva, pero la defensa pijao y el portero Cristopher Fiermarín respondieron con solidez.

Con este resultado, Tolima confirma su buen momento y se mete entre los primeros lugares de la tabla, consolidando su candidatura en el torneo.

Por su parte, Once Caldas, que entre semana clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no pudo aprovechar la localía y sumó una derrota que lo ubica en el último lugar de la tabla en la Liga BetPlay.

