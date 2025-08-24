Colombia, en el Mundial de Voleibol Femenino: hora y TV del partido contra China

La selección de Colombia, en el Mundial de Voley. Foto: Federación Internacional de Voleibol

La selección colombiana de voleibol femenino afronta este lunes su segundo partido en el Mundial 2025 con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

Tras la derrota 3-0 frente a República Dominicana en el debut, el equipo dirigido por Guilherme Schmitz Vieira se enfrenta a un reto mayor: medirse contra China, potencia histórica de la disciplina.

El combinado nacional llega urgido, no solo por los números, sino por la necesidad de recuperar confianza luego de un estreno en el que apenas pudo mostrar destellos de rebeldía. Las colombianas saben que otro tropiezo las dejaría al borde de la eliminación en el grupo F, en el que solo avanzan los mejores a la siguiente fase.

Un rival muy exigente para Colombia

China, por su parte, llegará con el ánimo en alto tras superar 3-1 a México en su estreno, mostrando solidez en ataque y un bloqueo casi infranqueable.

Para Colombia, será clave sostener la recepción y tratar de contrarrestar la altura de las asiáticas, que suelen dominar los duelos en la red.

Las referentes colombianas deberán cargar con el peso ofensivo, mientras que en defensa la responsabilidad será colectiva. La experiencia reciente ante Dominicana dejó claro que los errores no forzados pueden costar caro, y la misión será mantener la concentración en cada punto para intentar sorprender a un rival de mayor jerarquía.

Horario y dónde ver el partido de Colombia en el Mundial de Voleibol

El partido entre Colombia y China está programado para las 19:30 hora local en Tailiandia (7:30 a.m. en Bogotá) y se podrá seguir en Directv Sports o en la plataforma de streaming de la Federación Mundial de Vóley.

