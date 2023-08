“Yo no quiero seguir”: Pompilio Páez sobre su futuro en Jaguares

Pompilio Paéz no seguiría en Jaguares de Córdoba. Foto: Dimayor

La séptima jornada de la Liga BetPlay inició este martes con la derrota de Jaguares ante Unión Magdalena. Un gol de Jean Colorado en el minuto 58 fue suficiente para que el cuadro de Santa Marta consiguiera una victoria necesaria para alejarse del descenso.

Sin embargo, el partido pasó a un segundo plano tras las declaraciones del director técnico Pompilio Páez en rueda de prensa. El entrenador pereirano, de 63 años, no soportó más y afirmó que no quería seguir en el equipo felino, que marcha en la posición 14 con seis puntos.

“Me voy con la cabeza arriba. Fue una nueva familia, no se puedo. Fueron 7 partidos, hubiera querido estar más tiempo, pero esto no tiene vuelta de hoja. Ahora deben traer a otra persona con otra mentalidad porque estamos muy lejos de lo que yo quiero que mi equipo exprese en la cancha. Esto no es de la noche a la mañana”, afirmó.

Más deportes: Copa BetPlay: así quedaron los cruces de los cuartos de final

➕ “La verdad ya no quiero seguir porque a mí me gusta ganar y entiendo el esfuerzo que hace Jaguares, a futuro tienen una linda sede”, Pompilio Páez, técnico colombiano. pic.twitter.com/TErk2oUu9A — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 23, 2023

“Yo no quiero seguir más, la verdad. A mí me gusta ganar, yo entiendo el esfuerzo que hace la directiva, que hace el presidente, la junta directiva (...) quería aportarle a los jugadores jóvenes (....) Lo siento mucho porque no sumamos los puntos que debimos haber sumado”, sentenció.

Le puede interesar: Copa Libertadores: Inter venció a Bolívar en La Paz y está a un paso de las semis

Páez se hizo cargo de la dirección técnica de Jaguares en mayo de este año, tras la salida de Carlos ‘Piscis’ Restrepo, quien asumió como director de selecciones en la Federación Colombiana de Fútbol.

Con el equipo cordobés disputó siete partidos en los que cosechó cinco derrotas y dos victorias, ante Millonarios y Boyacá Chicó.

Lo invitamos a leer: Jorelyn Carabalí, elegida en el equipo ideal del Mundial Femenino

Paéz se convertiría en el quinto técnico que se marcha en apenas siete fechas de la Liga BetPlay. Los cuatro anteriores fueron Bolillo Gómez de Junior, Marío García de Boyacá Chicó, Alberto Suaréz de Envigado y Néstor Craviotto de Atlético Huila.

Así será la séptima fecha de la Liga BetPlay

Martes 22 de agosto

Jaguares 0 - Unión Magdalena 1

Miércoles 23 de agosto

Alianza Petrolera - Equidad (4:45 p. m.)

Santa Fe - Envigado (6:15 p. m.)

Junior - América (8:15 p. m.)

Jueves 24 de agosto

Boyacá Chicó - Huila (4:00 p. m.)

Atlético Nacional - Deportivo Pasto (6:20 p. m.)

Cali - Millonarios (8:30 p. m.)

Viernes 25 de agosto

Once Caldas - Bucaramanga (6:15 p. m.)

Águilas Doradas - Medellín (8:30 p. m.)

Miércoles 6 de septiembre

Tolima - Pereira (6:10 p. m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador