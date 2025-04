¿Por qué Juanfer no volvió a River? Así fue el pacto que hizo con Racing

El mediocampista colombiano aclaró los detalles de las negociaciones en el pasado mercado de fichajes y no cerró la puerta a un posible regreso al fútbol argentino. Foto: EFE y El Espectador

El vínculo entre Juan Fernando Quintero y River Plate va más allá de un golazo en una final. El colombiano, que hoy viste la camiseta del América de Cali, sigue siendo un nombre querido por los hinchas del ‘Millonario’, que cada tanto sueñan con su regreso. Y aunque ese regreso estuvo cerca en el último mercado de fichajes, el propio jugador aclaró por qué no se dio.

En entrevista con ESPN, Juanfer confirmó lo que hasta ahora eran rumores: existió un “pacto de caballeros” con Racing, su anterior club en Argentina, para no fichar por River en ese momento. “Se lo expresé a Diego (Milito), porque obviamente él sentía que si me iba a River, a él no le caía muy bien. Yo simplemente le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento”, explicó.

Según Quintero, el acuerdo fue con Milito, con Sebastián Saja y con la dirigencia de la Academia. Aunque sí hubo acercamientos con River en diciembre, el volante eligió regresar a Colombia por motivos personales: estar cerca de su familia. Aun así, dejó abierta la posibilidad de volver algún día.

“Hoy estoy en un gran club, estoy compitiendo internacional, miremos qué pasa en el futuro. Uno como hincha siempre le hace fuerza a River, eso tampoco se esconde”, dijo. Y cerró con claridad: “No hace falta que venga a River, tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores y como hincha lo disfruto”.

Por ahora, el colombiano sigue centrado en su presente con América, pero la historia con River aún no parece escrita del todo.

