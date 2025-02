Premios Fémina Football: estas fueron todas las ganadoras de la octava edición

Natalia Gaitán, excapitana de la selección de Colombia, fue homenajeada durante los premios de Fémina Football 2025. Foto: Cortesía Fémina Football

En una noche emotiva y cargada de emociones, se celebró la octava edición de los premios Fémina Football, en los que Manuela Paví fue la gran ganadora de la noche al obtener tres galardones: Mejor Delantera, Jugadora del Año y parte del XI Ideal, luego de haber sido fundamental en la consecución de la segunda estrella del Deportivo Cali en 2024.

Su padre, Eyber Paví, recibió el premio y envió un mensaje a los padres de familia cuyas hijas quieran jugar fútbol. “A los padres les digo que apoyen a sus hijas para que, algún día, se sientan tan orgullosos como me siento yo en este momento”, aseguró al finalizar la ceremonia.

Deportivo Cali dominó la gala, pues tuvo varios reconocimientos más: Jhon Alber Ortiz fue elegido por la prensa y el público como el Mejor Entrenador del Año. El profesor agradeció a Fémina por ser el “medio bandera del fútbol femenino”.

Del cuadro azucarero, Luisa Agudelo fue reconocida como la mejor arquera y Kelly Ibargüen como la defensa de año, mientras que el reconocimiento de la volante del año fue para una referente: Yoreli Rincón recibió el premio luego de una extraordinaria campaña con Atlético Nacional.

El once ideal, escogido por el equipo periodístico de Fémina Football, estuvo conformado por Luisa Agudelo en el arco. La defensa la integran Geraldine Cardona, Kelly Caicedo, Kelly Ibargüen y Andrea Pérez. En el mediocampo, la experiencia de Yoreli Rincón, María Camila Reyes y Paola García y en la zona de ataque Estefanía González, Marcela Restrepo y Manuela Paví.

Gracias a Homecenter con su programa Cancha Libre de Estereotipos, y de la mano Greisy Díaz, gerente de marcas y publicidad de Homecenter y Constructor, y Liliana Zapata, presidente de Formas Íntimas, se entregó a Manuela Vanegas el premio a jugadora influyente, por su trabajo con las niñas de Copacabana, su ciudad natal, formándolas y dándoles herramientas para la vida.

El gol de María José Torres en los cuadrangulares finales en el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali fue elegido el Gol Win Sports del Año, con más 900 votos en tres días de votaciones a esta categoría.

Las ganadoras de la noche de los premios Fémina Football

• Mejor arquera del año: Luisa Agudelo - Deportivo Cali.

• Mejor defensa del año: Kelly Ibargüen - Deportivo Cali.

• Mejor volante del año: Yoreli Rincón - Atlético Nacional.

• Mejor delantera del año: Manuela Paví - Deportivo Cali.

• Mejor director técnico del año: Jhon Alber Ortiz - Deportivo Cali.

• Mejor extranjera en Colombia: Yessica Velásquez - Independiente Santa Fe.

• Mejor jugadora joven: Karla Torres - Independiente Santa Fe.

• Mejor gol del año: María José Torres – Millonarios.

• Mejor colombiana en el extranjero: Mayra Ramírez – Chelsea.

• Jugadora influyente del año: Manuela Vanegas - Real Sociedad.

• Homenaje a la capitana histórica de la selección de Colombia: Natalia Gaitán.

• Mejor jugadora del año: Manuela Paví.

• Premio Gol 2 Soul- Bimbo 2024: Karen Aguilar - Campeonas de Sueños de Cazucá, Soacha.

Este año Fémina Football contó con el apoyo de diez marcas comprometidas con el desarrollo, crecimiento, formalización y profesionalización del fútbol jugado por mujeres, comenzando por tres aliados fundamentales: Gol2Soul, Win Sports y la Defensoría del Pueblo. Además de Homecenter, Bimbo, Adidas, Incauca, The Coach, Golary, OG Publicidad y Gatorade, quienes aportartaron esfuerzos significativos, desde cada una de sus líneas de negocio, al fútbol femenino en nuestro país.

Entrevista con Angélica Quiroga, directora de sostenibilidad de Incauca

Incauca se unió con un trabajo dedicado a la creación de un club de fútbol que le diera más oportunidades a niñas y jóvenes de zonas marginadas de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca y es, gracias a esa filosofía, que unieron esfuerzos con Nathalia Prieto, directora de Fémina. En el marco de la premiación, El Espectador habló con Angélica Quiroga, directora de sostenibilidad de Incauca.

¿Cómo nació el proyecto del equipo femenino en Incauca?

Incauca Fútbol Club nació en 2021, reconociendo el talento que hay en el norte del Cauca. Desde allí, lanzamos nuestra política de igualdad de género, diversidad e inclusión, y en el marco de esta, empezamos a trabajar en iniciativas para generar mayores oportunidades para mujeres y niñas. Hemos desarrollado proyectos internos con nuestros trabajadores y comunidades, y vimos en el fútbol femenino una gran oportunidad. Por eso, en marzo del año pasado, lanzamos el equipo, que hoy cuenta con 30 niñas de entre 11 y 15 años, provenientes de municipios con pocas oportunidades como Corinto, Miranda, Caloto, Puerto Tejada y Padilla.

Este proyecto no solo se enfoca en el aspecto deportivo y profesional del club, sino también en un acompañamiento integral, abordando temas clave como la salud sexual y reproductiva. Lo más valioso de estos espacios es que permiten a las niñas soñar y tener referentes en los que puedan visualizarse.

Estamos a punto de cumplir un año con esta apuesta y ya hemos logrado hitos importantes. Dos jugadoras de Guachené han sido convocadas por el equipo Internacional de Palmira y competirán en la Liga este año, un motivo de enorme orgullo para nosotros. Además, otra de nuestras jugadoras fue llamada a la Selección Valle de Fútbol Sala.

Por eso, esta invitación de Nathalia Prieto para ser patrocinadores de este evento es fundamental. Nos permite visibilizar estos espacios, dar el reconocimiento que merecen y, sobre todo, demostrar que las niñas y las mujeres pueden tener referentes en los que soñar. En este caso, es el fútbol, pero la inspiración va mucho más allá de lo que su contexto les ofrece.

¿Cómo ha sido el proceso de las familias con las jugadoras?

Las familias han sido fundamentales, y esto es clave. Muchas de estas niñas no tenían claro qué querían ser cuando crecieran. Sentían pasión por el fútbol, pero aún no lo habían materializado. Algunas, debido a sus condiciones y situaciones familiares, no podían seguir estudiando. Sin embargo, este proyecto les brinda la oportunidad de culminar su educación formal.

Podemos decir que es un “combo completo”: no solo se trata de fútbol, sino de todo el acompañamiento. Ahora, nuestras dos jugadoras que se unirán al equipo en Palmira contarán con una casa hogar en excelentes condiciones, lo que les permitirá un mejor desempeño.

¿Ahora qué viene para el equipo femenino de Incauca?

Seguir fortaleciendo este proyecto es nuestra prioridad. Este año realizamos convocatorias y estamos en proceso de selección, con la idea de consolidar el trabajo más allá de aumentar el número de niñas. Nuestro objetivo principal es hacer un proceso bien estructurado.

Además del fútbol femenino, estamos en constante aprendizaje. Hay muchas variables a considerar, incluyendo las del contexto en el que trabajamos. Por eso, queremos continuar acompañándolas de la mejor manera y, al mismo tiempo, facilitar que más jugadoras ingresen a equipos profesionales y ampliar la base, ya que actualmente contamos con solo 30 niñas en esta categoría.

El año pasado logramos llegar a las semifinales de la Liga Vallecaucana, un gran logro en menos de un año de implementación. Este año, como siempre, organizaremos una Copa, un torneo que reúne a escuelas de fútbol que operan de manera orgánica en los territorios. Sin embargo, en esta edición tendrá un enfoque especial en la inclusión: habrá equipos femeninos y masculinos, y además realizaremos un ejercicio de transferencia metodológica. Nuestros profesores de Cauca Fútbol Club compartirán conocimientos y herramientas con los entrenadores de las escuelas.

Estamos abiertos a todos los patrocinios que puedan surgir. Queremos que esta sea una oportunidad para que las empresas que deseen apoyar el fútbol femenino encuentren en nosotros una plataforma. En Cauca, nuestra apuesta es la construcción de paz territorial, y sabemos que la paz no se logra solo desde la resolución de conflictos, sino también generando oportunidades. Este proyecto es una forma de hacerlo.

