Ray Vanegas denunció agresiones de hinchas de Nacional a las afueras del Atanasio

Ray Vanegas jugó en Medellín, Patriotas, Uniautónoma, Envigado, Jaguares y Once Caldas.

Con un gol agónico que sentenció a definir el partido desde el punto penalti, Atlético Nacional venció a Millonarios en la final de la Copa Betplay 2023 en el Atanasio Girardot. Sin embargo, dos hechos de violencia empañaron el encuentro.

Según Mundo Millos, medio especializado en el conjunto embajador, el bus del embajador fue atacado con piedras cuando el plantel llegaba al estadio.

Afortunadamente, nadie de la delegación salió herido.

Luego Ray Vanegas, futbolista de Sportivo Alagoano, de la segunda división de Brasil, y hermano de Óscar Vanegas, jugador de Millonarios, denunció en sus redes sociales que fue agredido por hinchas de Nacional a las afueras del Atanasio Girardot.

“Fui a apoyar a mi hermano en la final Nacional-Millonarios. Saliendo del estadio, cinco hinchas, o no sé cómo se les llama a esos desadaptados (Ray Vanegas no podés andar por acá) me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas. Casi me linchan, tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron. Le tocó intervenir hasta a la policía”, aseguró el futbolista.

En la localidad de Usme, en Bogotá, también se registraron hechos de violencia. Hinchas de Millonarios y Nacional se enfrentaron en vía pública tras el resultado del encuentro.

Lamentable. Tras la final de Millonarios y Nacional, esto ocurrió ayer en el sur de Bogotá.



Mal de nunca acabar. pic.twitter.com/cJDr67q3ly — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) November 24, 2023

