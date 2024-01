¿Regresa a Colombia?: este sería el nuevo club de Wuílker Faríñez

El portero venezolano Wuílker Faríñez es agente libre tras rescindir su contrato con Lens (Francia). Foto: Crédito: Twitter @Ligue1_ESP

Mucho se ha especulado en el fútbol colombiano sobre el futuro de Wuílker Faríñez, quien llegará en los próximos días a Pereira para negociar su fichaje con la directiva matecaña tras rescindir su contrato con el Lens de Francia.

En las últimas semanas, Faríñez, nacido en Caracas (Venezuela) hace 25 años, sonó para volver a Millonarios, pero no llegó a un acuerdo con el que fuera su club entre 2018 y 2020. También estuvo en el radar de Atlético Nacional, pero tampoco se concretó su llegada.

Las más recientes temporadas no han sido fáciles para el guardameta, pues desde que sufrió una complicada de lesión de ligamentos a mediados de 2022, no ha disputado un solo minuto oficial. Tras no ser tenido en cuenta en el Lens, le puso fin a su etapa en el cuadro francés.

El periodista Julián Capera, de ESPN, anunció este martes que el guardameta venezolano está en negociaciones con el Deportivo Pereira, que busca un portero con recorrido tras la salida de Aldair Quintana en el último mercado de fichajes.

El también comunicador Pipe Sierra confirmó el contacto entre el futbolista y la institución matecaña y agregó que en los próximos días viajará a territorio risaraldense para ajustar detalles en su contrato. Nada está cerrado aún.

Faríñez espera tener continuidad en los próximos meses para ganarse un lugar en la lista de convocados de la selección de Venezuela, que va a participar este año en la Copa América y después, en el segundo semestre, competirá de nuevo en las Eliminatorias Sudamericanas.

