Santa Fe empató frente a Alianza en El Campín y sigue lejos del grupo de los ocho

Independiente Santa Fe igualó 1-1 con Alianza Petrolera en El Campín, por la novena fecha de la Liga BetPlay. En el torneo, el equipo cardenal completó cuatro partidos consecutivos empatando y con apenas siete puntos en la tabla, sigue lejos del grupo de los ocho.

Alianza comenzó poniendo condiciones y manejando la pelota, pero no se acercó con peligro a predios de Leandro Castellanos. Poco a poco Santa Fe adelantó sus líneas y le quitó el balón a su rival, pero tampoco generó llegadas de gol, en medio de una lluvia pertinaz que complicó las condiciones de la cancha.

Encuentre todas las noticias del fin de semana deportivo en El Espectador

En el segundo tiempo Santa Fe arrancó mejor y Gastón Castro y Jhon Velásquez se arrimaron al arco del arquero José Luis Chunga, que por poco ve caer su valla a los 58 minutos, cuando Jorge Luis Ramos tiró un balón por encima del travesaño.

A los 81 minutos Santa Fe se fue en ventaja con un gol del panameño Ronaldo Dinolis, quien se llevó por delante un balón que centró Kelvin Osorio. Pero la alegría cardenal duro poco porque en la siguiente jugada Jaider Riquet recogió un rebote en el área y de volea venció a Leandro Castellanos.

Lea también: Las alas del vuelo chárter de la selección Colombia hacia Catar

Con Grigori Méndez en el banquillo, tras reemplazar al técnico Hárold Rivera, Santa Fe llevaba dos empates por Liga, ante Medellín y América, además de tres victorias por Copa, dos ante Bucaramanga y una contra Nacional, por la ida de los cuartos de final, la vuelta será este miércoles, en Medellín.

El viernes en la noche, el club cardenal había anunciado las contrataciones de Carlos ‘La Roca’ Sánchez, el delantero brasileño Marcos Vinicius y Aldair Valenciano. El volante de marca que jugó con la selección de Colombia los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2016 llegará el martes a Bogotá para unirse al plantel y estrenarse en el FPC, pues ha desarrollado toda su carrera profesional en el exterior.

En la décima fecha Santa Fe, que lleva apenas siete puntos de 27 posibles, visitará el Deportivo Pasto, mientras que Alianza, con 14 unidades entre los clasificados, recibirá en Barrancabermeja a Patriotas de Boyacá.

Lea también: Martha Bayona ha ganado tres oros en la Copa de las Naciones de Ciclismo de Pista

La jornada comenzó el viernes, con el triunfo de Medellín 1-0 sobre Jaguares, en Montería, con anotación de Leonardo Castro. Este sábado, Patriotas empató 0-0 en Tunja con Envigado y Once Caldas cayó como local 3-2 ante Águilas Doradas. Juan David Pérez marcó doblete para los manizaleños, mientras que los goles del equipo antioqueño fueron obra de John Miranda, Christian Marrugo y Álvaro Angulo.

En el clásico vallecaucano, América celebró en su visita a Palmaseca gracias a una anotación de Emerson Batalla. No fue un estreno afortunado para el técnico Rafael Dudamel, quien reemplazó en el banquillo azucarero al uruguayo Alfredo Arias.

Lea también: Luis Díaz regresó al Porto y siguió en racha goleadora

Este domingo se disputarán tres partidos más: Bucaramanga vs. Millonarios (2:00 p.m.), Pereira vs. Júnior (4:00 p.m.) y Nacional vs. Equidad (6:05 p.m.). El lunes serán los juegos Quindío vs. Pasto (6:00 p.m.) y Huila vs. Tolima (8:00 p.m.).