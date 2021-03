Santa Fe, Millonarios y Equidad, sólidos entre los ocho

Gracias al aporte goleador de Fernando Uribe y Cristian Arango, el cuadro embajador ganó su tercer partido consecutivo e igualó en la tabla a cardenales y aseguradores. Tolima y Cali, líderes de la Liga BetPlay.

Con estilos diferentes, los tres equipos bogotanos están parcialmente entre los ocho primeros de la Liga BetPlay y tienen buenas opciones de avanzar a los cuartos de final del torneo.

Santa Fe, que no jugó en la jornada del fin de semana, lleva año y medio de proceso con el técnico Hárold Rivera, demostrando solidez y buen juego fecha tras fecha. Al equipo se le nota el trabajo táctico y no depende de las individualidades. Ha sabido contratar y reemplazar adecuadamente a quienes se han ido.

En el torneo, el conjunto albirrojo ha jugado once partidos. Perdió el primero, ante Nacional, y desde entonces lleva seis triunfos y cuatro empates. Es un plantel confiable, sólido, que cada vez juega mejor. Con 22 puntos, es tercero en la tabla, detrás de Tolima y Cali, que tienen 23.

Con igual número de presentaciones, Millonarios también suma 22 unidades, producto de siete victorias y un empate. Ha sufrido tres derrotas.

El sábado derrotó 2-0 a Patriotas, en Tunja, y completó tres triunfos seguidos como visitante, aunque frente a rivales de la parte baja de la tabla, como el otro equipo boyacense, Chicó, y Alianza Petrolera. El grado de exigencia aumentará, pues el próximo domingo se las verá con Atlético Nacional. Sin embargo, el equipo de Alberto Gamero todavía no convence. Tiene muchos altibajos y no ha logrado consolidar un estilo. Ante Patriotas, aprovechó un par de opciones en la primera parte y luego le cedió la iniciativa al rival, como lo hizo en sus dos victorias anteriores. Los delanteros Fernando Uribe y Cristian Arango han sido fundamentales para el conjunto albiazul. El pereirano ha marcado seis goles y está a uno del máximo artillero del torneo: el argentino Agustín Vuletich, del Medellín. El paisa, que también juega como volante, ha logrado cinco conquistas.

Con los mismos puntos de cardenales y embajadores está Equidad, que le ganó 3-1 a Envigado y sigue pegado a los punteros. El equipo de Alexis García renovó su plantilla este semestre, pero el profesor García logró que se complementara rápidamente. Esta semana comenzará su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Deportivo Pasto en duelos de ida y vuelta. El primero será el jueves, desde las 7:30 p.m.

El duelo entre los dos mejores equipos de la Liga, Deportivo Cali y Deportes Tolima, colíderes con 23 puntos, se traslada a la Copa Sudamericana. Uno de los dos avanzará a la siguiente fase.

Curiosamente, ambos equipos pasan por un bache en su rendimiento, normal en un campeonato, pero siempre incómodo para la hinchada, que ha aprovechado para criticar al técnico pijao, Hernán Torres, y al azucarero, Alfredo Arias, especialmente luego de la contundente derrota del jueves pasado en Palmaseca, 2-0 ante el América.

Nacional, en un partido en el que el VAR fue protagonista, venció 1-0 al Júnior, con gol de penalti de Jéfferson Duque. El cuadro verdolaga se consolida entre los ocho, mientras que el barranquillero sigue en crisis a pesar de que hizo una buena presentación.

Entre hoy y mañana se completará la fecha 12 del torneo. Bucaramanga recibirá esta noche al Once Caldas (8:00) en un duelo en el que ambos necesitan ganar si quieren seguir aspirando a clasificar.

Mañana, a esa misma hora, Deportivo Pereira enfrentará a Chicó en el que puede ser el partido más importante del semestre para ambos. En la tabla del descenso los boyacenses tienen 99 puntos, dos menos que los risaraldenses.

El último en el torneo perderá la categoría, así como el Cúcuta Deportivo, que fue desafiliado a final del año pasado por sus problemas económicos y administrativos.

Resultados de la fecha 12: Cali 0, América 2; Equidad 3, Envigado 1; Tolima 3, Jaguares 2; Pasto 1, Alianza 0; Patriotas 0, Millonarios 2; Águilas 0, Medellín 2; Nacional 1, Júnior 0; Lunes 8:00 p.m.: Bucaramanga vs. Once Caldas; Martes 8:00 p.m.: Pereira vs. Chicó.

Posiciones de la Liga BetPlay: 1. Tolima, 23 puntos; 2. Cali, 23; 3. Santa Fe, 22; 4. Millonarios, 22; 5. Equidad, 22; 6. Nacional, 21. 7. Jaguares, 20; 8. Medellín, 20; 9. América, 18. 10. Júnior, 17. 11. Pasto, 15; 12. Bucaramanga, 12; 13. Patriotas, 10. 14. Envigado, 9. 15. Águilas, 8. 16. Once Caldas, 7. 17. Chicó, 7. 18. Pereira, 6. 19. Alianza, 3.