Santa Fe no pudo quitarle el liderato de la liga a Nacional, empataron 2-2 en El Campín

Redacción deportes

La lluvia fue la previa del partido entre Santa Fe y Nacional. Los hinchas fieles, los que saben la historia del club capitalino, sabían que asistir al estadio no solamente era imperativo por el duelo que se jugaba y por la posibilidad del liderato, sino por la celebración de los 79 años del León. La pólvora y las ansias de ganarle a uno de los favoritos al título de la liga calentaron el ambiente en medio de una tarde gris. 21.262 espectadores asistieron para ver el mejor partido de la octava fecha del fútbol colombiano.

Los dos equipos venían de empatar en sus respectivos clásicos. Santa Fe 0-0 con Millonarios, en un partido que dejó molesto a Hárold Rivera, técnico de los cardenales, por las pocas opciones de gol del equipo; Nacional igualó 1-1 con Medellín y acumuló más de cinco partidos sin perder contra su rival de patio.

Santa Fe sabe que a Nacional no hay que darle la oportunidad de tomar el control del juego. Desde el primer minuto los albirrojos fueron propositivos y quisieron imponer condiciones por medio de la precisión de Fabián Sambueza y la solidez que ofrecen Andrés Pérez y Daniel Giraldo en la mitad de la cancha. Al minuto 5 los locales tocaron la campana con una acción de gol que fue anulada por fuera de lugar. Cucchi había anotado, pero el VAR confirmó la posición adelantada.

Le puede interesar: Canal prémium: sus cifras y proyecciones, y la inconformidad de los hinchas

Un tiro en el palo de Edwin Herrera al minuto 9 encendía los ánimos en las gradas y le daba confianza a un Santa Fe que seguía apostándole a la velocidad por los costados y a la recepción y audacia de Diego Valdés y Patricio Cucchi para definir en el área.

El técnico verdolaga, Juan Carlos Osorio, empezaba a inquietarse y les pidió a sus jugadores que adelantaran las líneas para presionar en campo rival. Los riesgos al quedar mano a mano con los delanteros locales empezaron a correrse. Santa Fe bajó la intensidad del partido y Nacional se apoderó del balón paulatinamente.

Los locales siguieron insistiendo con Cucchi y Valdés. Sin embargo, al final quienes terminaron marcando sin haber hecho mayores méritos fueron los visitantes. La mayoría de jugadas de riesgo fueron de Santa Fe, pero en un contragolpe Andrés ‘El Rifle’ Andrade, al minuto 45, marcó el primer gol del partido. Fue un remate cruzado desde afuera del área que tomó velocidad por el piso mojado y dejó sin opciones al arquero Leandro Castellanos.

En el minuto 60 se produjo un tiro libre para Santa Fe que fue ejecutado por Sambueza. El volante argentino, que se caracteriza por su buen pie, marcó un golazo que fue imposible de atajar para José Fernando Cuadrado, arquero de Nacional. Un tanto que no solo hizo justicia a los esfuerzos del león, sino que también correspondía a la calidad y relevancia del volante en el cuadro cardenal.

Los visitantes le apostaron a la velocidad de Fabián González Lasso, Brayan Rovira y Stéfano Arango para hacer presión. El volumen de juego y de creación disminuyó con la salida de Gustavo Torres y Jarlan Barrera. En Santa Fe las cosas se complicaron con la expulsión de Diego Valdés por doble amarilla al minuto 69.

Al minuto 83 Sambueza habilitó a Dixon Rentería, quien había reemplazado minutos antes a Dairon Mosquera. El defensa cardenal le devolvió la memoria del juego aéreo a Santa Fe, y con un cabezazo potente marcó el segundo gol albirrojo. Los rojos le remontaban a Nacional con un jugador menos.

Sobre el final, Leandro Castellanos, que venía siendo figura con Santa Fe, le cometió una falta en el área a Christian Mafla. El penalti, que fue pateado por 'El Rifle' Andrade, provocó el empate del encuentro. El 10 de Nacional se convertía en la figura del partido por su doblete.

Con el 2-2 final, Nacional conservó el liderato, con 15 unidades, mientras que Santa Fe llegó a 13 y sigue en la pelea por uno de los cuatro cupos a las semifinales de la liga. En la próxima fecha Santa Fe visitará a Deportivo Pereira, mientras que Nacional recibirá en el Atanasio Girardot a Deportes Tolima.

Otros resultados de la fecha: Cali 2, Pereira 2; Chicó 2, Alianza 2; Envigado 2, Águilas 2; Medellín 1, Millonarios 0; Once Caldas 1, América 1; Bucaramanga 1, Júnior 1. El martes se disputarán los duelos Jaguares-Cúcuta y Equidad-Pasto.

Balance general de la liga colombiana

Faltando dos partidos para completar la fecha ocho, el liderato del torneo lo sigue teniendo Nacional con 15 puntos luego de su empate en condición de visitante contra Santa Fe.

Tolima le ganó por la mínima diferencia a Patriotas gracias a un gol de media distancia de Daniel Cataño y logró escalar a la cuarta posición con 13 puntos, los mismos de Santa Fe y Pasto.

Millonarios sigue sin ganar y se sigue hundiendo en el fondo de la tabla. La derrota en Medellín contra el poderoso por 1-0 lo dejó en la casilla 17 con seis puntos de 24 posibles. Con el gol de Javier Reina, el equipo paisa respiró y llegó al puesto 12 de la tabla y quedó a un punto de América, cuadro que empató con Once Caldas en Manizales y llegó a 12 unidades.

La fecha 9 de la liga la abrirá Millonarios el día viernes cuando reciba a las 7:40 p.m. a Once Caldas en Bogotá. Patriotas vs. Envigado; Cúcuta vs. Cali; Alianza vs. Medellín; Nacional vs. Tolima; Pereira vs. Santa Fe; Junior vs. Águilas; América vs. Bucaramanga; Equidad vs. Chicó y Pasto vs. Jaguares serán los encuentros restantes.

La tabla de la Liga BetPlay 2020 quedó transitoriamiente de la siguiente forma:

1. Nacional (15 puntos; +7).

2. Pasto (13 puntos; +6).

3. Santa Fe (13 puntos; +5).

4. Tolima (13 puntos; +5).

5. Alianza Petrolera (13 puntos; +2)

6. Junior (13 puntos; +2)

7. Once Caldas (12 puntos; +3).

8. América (12 puntos; +2).

9. Deportivo Cali (11 puntos; +3).

10. Deportivo Pereira (11 puntos; -1).

11. Independiente Medellín (11 puntos; -1).

12. Águilas Doradas (10 puntos; 0).

13. Envigado (9 puntos; 0).

14. Bucaramanga (9 puntos; -7).

15. Equidad (8 puntos; 0).

16. Jaguares (7 puntos; -2).

17. Millonarios (6 puntos; -4).

18. Boyacá Chicó (5 puntos; -6).

19. Patriotas (4 puntos; -6).

20. Cúcuta (3 puntos; -8).