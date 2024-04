Santa Fe venció al América y lo eliminó de la Liga BetPlay

Francisco Chaverra marcó el gol del triunfo de Santa Fe sobre el América, en el estadio El Campín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con un hombre menos en la cancha desde el minuto 60, por la expulsión del defensa Diego Hernández, Independiente Santa Fe le ganó 1-0 al América de Cali y lo dejó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Ante cerca de 22.000 espectadores, el equipo que dirige el uruguayo Pablo Peirano salió a buscar el triunfo porque aspira a ser uno de los cabezas de serie en la siguiente fase, lo que le daría la ventaja de avanzar a la gran final del torneo en caso de empate en puntos con alguno de sus tres rivales en el grupo que le toque. Y generó las mejores opciones del juego en la primera parte e incluso en el complemento, cuando se quedó con un hombre menos tras la doble amarilla a Diego Hernández.

América jugó como si no necesitara urgentemente la victoria y apenas creó una posibilidad clara de gol en los 95 minutos de juego y ya no tiene opciones matemáticas de seguir en el torneo, pues con 24 puntos quedó a cuatro del octavo, con apenas tres unidades por disputar. Enfrentará en su despedida al Once Caldas.

El gol del triunfo santafereño llegó a los 80 minutos, cuando John Meléndez manejó con buen criterio una rápida salida por el costado derecho y cambió de frente para que Francisco Chaverra, que llegaba libre por el otro lado, controlara la pelota y con un fuerte zurdazo venciera al arquero Joel Graterol.

⏱ 90'+5 ¡Rojo solo hay uno...!



FA FA FAAAAAA



Santa Fe 1️⃣-0⃣ América#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/9eIphi7fD0 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 21, 2024

Santa Fe, que sigue mostrando solidez, buen despliegue físico y una idea clara de juego, sumó 34 puntos, es parcialmente segundo y aspira a terminar en alguna de las dos primeras casillas para tener la ventaja deportiva en los cuadrangulares. Cerrará el todos contra todos en casa de Jaguares.

Millonarios y Junior ganaron y se consolidaron entre los ocho de la Liga BetPlay

La jornada 18 de la Liga comenzó el sábado con la victoria 2-1 de Millonarios en casa del Deportivo Pereira, con la que se consolidó entre los ocho. Luego, Junior superó 1-0 al Once Caldas y también dio un paso grande rumbo a la clasificación. Después Alianza venció 2-1 a Jaguares y abandonó el último lugar de la tabla.

Para los cuadrangulares ya están clasificados Tolima, Santa Fe, Bucaramanga, Pereira y Equidad. Millonarios, Junior y Once Caldas tienen un pie en la otra fase y los únicos equipos que podrían desplazar a alguno de ellos son Medellín, que tiene 25 unidades y juega este domingo en la noche contra Nacional y cierra el próximo fin de semana ante Envigado, y Fortaleza, que debe lograr los seis puntos que le quedan y esperar que tropiecen dos de los que están por encima en la tabla.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador