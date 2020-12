Santa Fe y la dignidad en los peores momentos

El equipo bogotano ha demostrado, en el último año, que puede superar cualquier obstáculo. Ahora buscará darle vuelta a la final frente a América el próximo domingo en El Campín.

Para encontrar la última vez que Santa Fe perdió 3-0 en la liga colombiana hay que ir un poco atrás, hasta el 31 de marzo de 2018, cuando Deportivo Cali derrotó al equipo que por ese entonces dirigía Gregorio Pérez, con dos goles del argentino José Sand y uno de Abel Aguilar. Estamos hablando de dos años, ocho meses y 15 días sin caer por ese marcador.

No es un dato menor, pero sí poco relevante si se tiene en cuenta que, más allá de la abultada caída con América en el juego de ida de la final de este 2020 (3-0), lo que más generó molestia en la hinchada fue que durante el encuentro, en el que el club escarlata fue superior, no hubo exabruptos ni reclamos propios, tampoco la molestia que no puede ocultar quien está siendo goleado en una final.

Y no hablamos de peleas de los unos contra los otros, sino de emociones individuales expuestas; todo lo contrario, los jugadores de Santa Fe estuvieron impávidos, más bien asombrados e incrédulos de lo que estaba sucediendo, de lo que al final sucedió.

Encerrar la complejidad de un juego como el fútbol en una sola palabra es algo ligero. Por eso hablar de fracaso tan pronto, cuando hace falta la mitad de todo, es incluso insensato, a pesar de la amplia ventaja que sacó América en el Pascual Guerrero. Y lo es porque una mala noche —muy mala, por cierto— no se puede anteponer al gran año de Santa Fe por más que la disputa por el título, al fin de cuentas, sea lo importante en un deporte enfocado en los resultados.

Entonces lo más sensato, en este momento de ansiedad y congoja, es mirar el rendimiento del conjunto dirigido por Harold Rivera en condición de local. Y ahí uno encuentra que Santa Fe tiene ocho victorias y tres empates en los 11 partidos en El Campín. Y entre esos triunfos está el del 21 de febrero de 2020 (otro contexto, otra realidad), cuando derrotó 2-0 a América con anotaciones de Diego Valdés.

En este sentido, también es necesario buscar cuántas veces, en este año, Santa Fe ha marcado tres o más goles en Bogotá. Y hay dos antecedentes: el 4-1 frente a Alianza Petrolera el 6 de octubre y el 3-0 frente a Independiente Medellín el 5 de noviembre. Claro, los rivales fueron otros, la coyuntura también. Y este América se ve muy estable, con un juego rápido e inteligente, sin dejar de lado que en las dos rondas anteriores consiguió su clasificación con triunfos de visitante (venció 3-0 a Nacional en Medellín en cuartos y 2-1 a Júnior en Barranquilla, en semifinales), algo que aumenta la preocupación.

“No se pueden olvidar las cosas que hicimos para llegar hasta acá”, dijo Rivera luego de lo sucedido en Cali el pasado domingo, una frase potente para un entrenador que llegó el 7 de agosto de 2019 (en reemplazo de Patricio Camps), que tomó al club en la última posición del torneo, cuando se hablaba de descenso por puro temor, y lo metió en los cuadrangulares semifinales, incluso peleando hasta el último partido por estar en la disputa por el título (perdió, curiosamente, 2-0 con América, que sería el campeón).

Y no hay que abandonar el recuerdo del 1° de septiembre de 2019, la hinchada en el hotel de concentración y un mensaje previo al partido con Independiente Medellín, en medio de una situación densa, quizá la peor crisis de la institución en los últimos quince años. “De esta salimos juntos”. Esa comunión, que fue más una comprensión mutua, desencadenó en una de las remontadas más importantes de Santa Fe.

Ahora, como lo dijo Rivera, recurriendo a la memoria y también al corazón, el club bogotano intentará darle vuelta a un resultado sombrío con el apoyo de su gente y, claro, para darle una alegría a la afición. El club tiene las herramientas, lo demostró todo el torneo, solo que debe respaldarlas con el poder de decisión y convicción para completar otra hazaña.

De seguro para América, este domingo, el tiempo transcurrirá con lentitud, mientras que para Santa Fe todo pasará demasiado rápido, muy desesperante si no logra marcar y empezar a descontar terreno. “Tenemos que preocuparnos por el primer gol, ya los otros vendrán”. Decirlo es fácil, pero ponerlo en práctica, frente a un rival tan inteligente y compacto como el de Juan Cruz Real, no será sencillo.

Por: Camilo Amaya