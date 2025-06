“Ahora les toca hacer silencio y hacerle fuerza al DIM”: Hugo Rodallega

Hugo Rodallega abrió el marcador y asistió en el segundo gol de Santa Fe. Foto: Jose Vargas Esguerra

Hugo Rodallega fue la gran figura del clásico capitalino que definió al finalista de la Liga BetPlay 2025-I.

Con un gol en el primer minuto y una asistencia para el segundo tanto, el delantero lideró el triunfo 2-1 de Santa Fe sobre Millonarios en El Campín, victoria que selló el paso del equipo cardenal a la final contra Independiente Medellín.

Sin embargo, más allá de su aporte en el campo, Rodallega dejó fuertes declaraciones tras el partido, en las que respondió a los críticos y destacó la unión del grupo.

“Nadie confiaba en este grupo”: Rodallega

“Lo hablamos entre nosotros, el grupo estaba comprometido, entregado a defender esta camiseta, fue mucho lo que se habló de otros equipos, nadie confiaba en este equipo, nadie daba un peso por nosotros, así suene feo, hicimos silencio, nos cubrimos entre nosotros y demostramos en la cancha con fútbol y huevas”, dijo Hugo Rodallega, emocionado por la clasificación.

La victoria fue también un mensaje para quienes dudaron de Santa Fe en la recta final del torneo.

El delantero no ocultó el dolor físico tras el partido, del que salió con la nariz ensangrentada, pero lo consideró parte del esfuerzo por llegar a la final: “Dolor hay, me duele toda la cara, tengo un problema en la nariz, ya miraremos, pero es imposible no celebrar. Hemos luchado fuerte para llegar hasta aquí, y con un rival difícil como Millonarios y con su estadio lleno. Nuestra gente se hizo sentir, nos alentaron y nos vamos felices a casa y a pensar en la final.”

Respecto al duelo que se avecina frente a Independiente Medellín, Rodallega fue claro en mantener la humildad. “Sale un reventado, golpeado, pero tenemos un premio y es que estamos en la final. Pies en la tierra porque al frente vamos a tener un gran rival, el que, para mí, mejor juega al fútbol. Nos vamos a preparar y asumir con la misma responsabilidad y grado de dificultad alto.”

Por último, dejó un mensaje contundente a quienes no creyeron en el equipo: “A la gente, felicitarla por el cariño y el apoyo, han sido pocos los que creyeron en este grupo, pero esos pocos nos hicimos sentir. No hemos ganado la estrella, pero estamos en la final y hay que darle mucho valor. Hasta hace dos o tres días veíamos comentarios y noticias y decían que Santa Fe no tenía chance de ganarle a Millonarios y hoy el fútbol premia al que hizo mejor las cosas. Ellos tuvieron la posesión, pero nosotros los goles. Decían que teníamos pocas chances de ganarle a Millonarios. Ahora les toca hacer silencio, les va a tocar hacerle fuerza a Medellín.”

La final del fútbol colombiano

Santa Fe e Independiente Medellín disputarán la final de la Liga BetPlay 2025-I, un cruce entre dos históricos del fútbol colombiano que llegan con estilos diferentes, pero con la misma ilusión de alzar el título. El equipo capitalino, dirigido por Jorge Bava, se apoyará en la experiencia de figuras como Hugo Rodallega y en su solidez defensiva, mientras que el DIM de Alejandro Restrepo arriba con una propuesta ofensiva constante y un mediocampo dinámico que ha sido clave en su campaña.

Ambos clubes buscan cortar una larga espera sin títulos: Santa Fe va por la décima estrella, mientras que Medellín busca la séptima. Será una final con historia, rivalidad regional y dos hinchadas apasionadas, que esperan llenar El Campín y el Atanasio Girardot en una serie que promete emociones hasta el final.

¿Cuándo se juega la final Santa Fe vs. Medellín?

El partido de ida está programado para el lunes 24 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, pero se pasará al martes.

La fecha fue ajustada debido a la coincidencia con el festival Rock al Parque, que exige un gran despliegue de seguridad en la ciudad.

El duelo de vuelta se disputará el sábado 28 de junio en el Atanasio Girardot de Medellín, donde se definirá el campeón del primer semestre.

