Así quedó la tabla de títulos oficiales en el FPC tras la quinta Superliga de Santa Fe

Santa Fe se convirtió en el primer campeón del 2026 y consiguió su quinta Superliga. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe es el más veces supercampeón de Colombia. El club albirrojo fue inmensamente superior a Atlético Junior durante la final de la Superliga Betplay 2026, venciéndolo 3-0 en el partido de vuelta en el estadio Nemesio Camacho El Campin. A pesar de que el primer cotejo terminó 1-1 en Barranquilla, en Bogotá no hubo paridad.

Un tempranero gol de Ewil Murillo al minuto 5 comenzó a decantar las acciones del lado del León, que a partir de una presión alta y asfixiante imposibilitó a la defensa de Junior. Ya en el tiempo de adición del primer tiempo, un espectacular tiro libre, a ras de piso y potente, del nuevo ídolo cardenal, Hugo Rodallega, venció al arquero Mauro Silveira.

El segundo tiempo fue una continuación del primero, pues el Tiburón nunca logró encontrar el camino hacia la portería de Mosquera Marmolejo. A pesar de que la entrada de Luis Fernando Muriel movió algunos hilos en el ataque barranquillero, todo se vino abajo en el visitante con el tercer y último gol del recién llegado Nahuel Bustos en el 90+4′.

Quinta Superliga de Santa Fe

Con esto, Santa Fe obtuvo su quinta Superliga de la historia, rompiendo la igualdad con Atlético Nacional, que después de su título del año pasado contra Atlético Bucaramanga había empatado con el rojo bogotano en cuatro campeonatos. Además del palmarés de este moderno torneo, también hubo cambios en la tabla de títulos del fútbol colombiano.

A pesar de que no se mueve ningún lugar en el listado de los clubes más ganadores del país, Independiente Santa Fe sí se aleja de América de Cali y se acerca a Millonarios en trofeos totales. Un ítem importante para los hinchas y para medir el éxito de un equipo de fútbol.

Esta es la tabla de títulos oficiales en el fútbol profesional colombiano, en la que Santa Fe se convierte en el máximo ganador de la Superliga con cinco y Atlético Nacional se mantiene como el más veces campeón de la Copa Colombia y de la Liga de primera división.

Títulos en el FPC

Ligas Copas Superligas Total Atlético Nacional 18 8 4 30 Millonarios 16 3 2 21 Independiente Santa Fe 11 2 5 18 América de Cali 15 0 0 15 Junior 11 2 2 15 Deportivo Cali 10 1 1 12 Deportivo Independiente Medellín 6 3 0 9 Deportes Tolima 3 1 1 5 Once Caldas 4 0 0 4

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador