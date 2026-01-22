Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Así quedó la tabla de títulos oficiales en el FPC tras la quinta Superliga de Santa Fe

Con cinco entorchados de Superliga, el conjunto cardenal es el nuevo máximo ganador del torneo, superando los cuatro trofeos de Atlético Nacional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de enero de 2026 - 08:10 p. m.
Santa Fe se convirtió en el primer campeón del 2026 y consiguió su quinta Superliga.
Santa Fe se convirtió en el primer campeón del 2026 y consiguió su quinta Superliga.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Independiente Santa Fe es el más veces supercampeón de Colombia. El club albirrojo fue inmensamente superior a Atlético Junior durante la final de la Superliga Betplay 2026, venciéndolo 3-0 en el partido de vuelta en el estadio Nemesio Camacho El Campin. A pesar de que el primer cotejo terminó 1-1 en Barranquilla, en Bogotá no hubo paridad.

Un tempranero gol de Ewil Murillo al minuto 5 comenzó a decantar las acciones del lado del León, que a partir de una presión alta y asfixiante imposibilitó a la defensa de Junior. Ya en el tiempo de adición del primer tiempo, un espectacular tiro libre, a ras de piso y potente, del nuevo ídolo cardenal, Hugo Rodallega, venció al arquero Mauro Silveira.

Vínculos relacionados

Hugo Rodallega no cierra la puerta a la selección de Colombia: “Nunca he dejado de pensarlo”
Santa Fe, campeón de la Superliga: esto dijo Repetto y la autocrítica de Arias en Junior
En imágenes: así se vivió la final y la celebración de Santa Fe campeón de la Superliga 2026

El segundo tiempo fue una continuación del primero, pues el Tiburón nunca logró encontrar el camino hacia la portería de Mosquera Marmolejo. A pesar de que la entrada de Luis Fernando Muriel movió algunos hilos en el ataque barranquillero, todo se vino abajo en el visitante con el tercer y último gol del recién llegado Nahuel Bustos en el 90+4′.

Quinta Superliga de Santa Fe

Con esto, Santa Fe obtuvo su quinta Superliga de la historia, rompiendo la igualdad con Atlético Nacional, que después de su título del año pasado contra Atlético Bucaramanga había empatado con el rojo bogotano en cuatro campeonatos. Además del palmarés de este moderno torneo, también hubo cambios en la tabla de títulos del fútbol colombiano.

A pesar de que no se mueve ningún lugar en el listado de los clubes más ganadores del país, Independiente Santa Fe sí se aleja de América de Cali y se acerca a Millonarios en trofeos totales. Un ítem importante para los hinchas y para medir el éxito de un equipo de fútbol.

Esta es la tabla de títulos oficiales en el fútbol profesional colombiano, en la que Santa Fe se convierte en el máximo ganador de la Superliga con cinco y Atlético Nacional se mantiene como el más veces campeón de la Copa Colombia y de la Liga de primera división.

Títulos en el FPC

LigasCopasSuperligasTotal
Atlético Nacional188430
Millonarios163221
Independiente Santa Fe112518
América de Cali150015
Junior112215
Deportivo Cali101112
Deportivo Independiente Medellín6309
Deportes Tolima3115
Once Caldas4004

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Santa Fe vs. Junior

Independiente Santa Fe

Junior FC

Santa Fe - Junior

Santa Fe Junior

Santa Fe hoy

PArtidos Santa Fe

Partidos Junior

Junior hoy

Santa Fe goles

Santa fe vs. Junior en vivo

Win Sports +

Win Sports gratis

Goles

Alineaciones

A qué hora es el partido de Santa fe vs. Junior

A qué hora comienza Santa Fe Junior

Donde ver Santa Fe vs. Junior

Hugo Rodallega

Titulares Santa Fe

Titulares Junior

En vivo Santa Fe

En vivo Junior

Palmarés de Superliga

Palmarés de Santa Fe

Superliga Colombia

Fotos Santa Fe Campeón

Declaraciones Pablo Repetto

Declaraciones Alfredo Arias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.