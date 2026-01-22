Hugo Rodallega no cierra la puerta a la selección de Colombia: “Nunca he dejado de pensarlo”

La máxima figura de Independiente Santa Fe se refirió a la posibilidad de un último baile con la selección nacional. Foto: EFE - Carlos Ortega

Hugo Rodallega volvió a quedar en el centro de la escena tras una nueva consagración con Independiente Santa Fe. El delantero, figura determinante en la Superliga ganada frente a Junior de Barranquilla, habló después de la final y dejó varias declaraciones que conectan el presente exitoso con una ilusión que, aunque manejada con cautela, sigue intacta: la selección de Colombia.

A sus 40 años, el vallecaucano vive un gran momento individual y colectivo. En todas las finales que disputó con el conjunto cardenal, apareció con goles decisivos.

Con su presente, se generan interrogantes sobre la posibilidad de tener un último baile con la selección nacional. El atacante no esquiva el tema, pero tampoco lo fuerza. Prefiere que hablen los goles, los títulos y la vigencia.

Más allá del trofeo, Rodallega se mostró reflexivo, consciente de su recorrido y del momento que atraviesa. Su discurso, lejos de la euforia, tuvo un tono tranquilo, con énfasis en el respeto por las decisiones técnicas y en el valor de seguir compitiendo al más alto nivel con el club que hoy lidera dentro y fuera de la cancha.

¿La selección sigue siendo una posibilidad real para Rodallega?

Hugo fue claro al referirse a su relación con la selección, un espacio que no pisa desde hace varios años, pero que nunca ha dejado de considerar como una opción abierta. Sin rodeos, explicó cómo vive esa expectativa.

“Llevo muchos años sin ir a la selección, pero nunca he dejado de pensar en ir. Cuando estaba en Turquía, Brasil, siempre hice goles y me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción, pero quienes deciden quiénes van a la selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso, pero la puerta siempre estará abierta”, afirmó tras el título frente a Junior.

El delantero insistió en que no se trata de una obsesión, sino de una ilusión que se sostiene con el trabajo diario. Reconoció, además, que ha tenido contactos con el cuerpo técnico de la selección, aunque sin conversaciones directas sobre una convocatoria.

“Soy un soñador, sigo con la ilusión intacta, en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país; sin embargo, es algo que lo manejo con calma, con cautela e intento no hablar mucho del tema. Tuve la oportunidad de hablar con Lorenzo y con Amaranto, pero nunca se habló de esa posibilidad, solo se hablaba de mi buen trabajo en Santa Fe”, reveló.

Hugo Rodallega, ídolo en Santa Fe

El título de la Superliga representó mucho más que una copa para Rodallega. Es la confirmación de un proceso personal y colectivo que sigue dando frutos. El delantero destacó el valor de sumar un nuevo logro con el club y el impacto que eso tiene en la gente.

“Afortunado de seguir haciendo historia, dejando huella con esta gran institución, nos vamos felices por haber conseguido el primer título del año, la gente se fue feliz a sus casas y eso nos deja muy satisfechos”, señaló.

El golazo de tiro libre

Uno de los momentos más recordados de la final fue el gol de tiro libre que amplió la ventaja y encaminó el título. Rodallega explicó que no fue producto de la casualidad, sino del trabajo específico que vienen realizando.

“Lo hemos trabajado mucho, sabiendo esa virtud y esa capacidad que uno tiene de impactar bien la pelota; es un ángulo que se facilita para complicar al arquero y la defensa rival. Con el profe Repetto hemos entrenado mucho ese cobro desde ahí y hoy tuvimos la fortuna de marcar de esa manera; era el segundo gol y nos dio más tranquilidad”, explicó.

El cariño de la hinchada

El cierre de su intervención estuvo marcado por el agradecimiento. Los cánticos cuando fue sustituido no pasaron desapercibidos para Rodallega.

“Agradezco muchísimo cuando corean mi nombre, pero yo lo que intento es que me recuerden como un hombre que vino a entregarse y a dejar todo por esta camiseta, a defenderla con mucho amor y por supuesto, quiero dejar huella y engrandecer la historia”, expresó.

Y concluyó con un mensaje directo a la tribuna: “Al hincha quiero agradecerle el apoyo no solo a mí, sino a todo el equipo y la familia”.

