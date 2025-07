Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay: días y horarios confirmados

Santa Fe y Medellín, los finalistas del primer semestre. Foto: EFE - STR

La Liga BetPlay 2025-II ya tiene programación confirmada para su primera jornada. Todo está listo para el regreso del fútbol profesional colombiano.

El torneo arrancará el viernes 11 de julio con el duelo entre Llaneros y América en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, a las 6:00 p. m. Más tarde, a las 8:10 p. m., Once Caldas recibirá a Atlético Nacional en el Palogrande.

El partido más llamativo de la fecha se jugará el sábado 12 de julio a las 8:30 p. m., cuando Deportivo Cali, ahora bajo el mando de Alberto Gamero, enfrente al Junior de Alfredo Arias, nuevo técnico tras la salida de César Farías.

En esa misma jornada se disputarán otros tres encuentros: Pasto vs. Tolima (2:00 p. m.), Envigado vs. Fortaleza (4:10 p. m.) y Bucaramanga vs. Boyacá Chicó (6:20 p. m.).

Por su parte, Santa Fe, flamante campeón, abrirá su defensa del título el domingo contra Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas (5:15 p. m.).

El domingo también jugarán Medellín (subcampeón) y Alianza FC en el Atanasio Girardot (3:00 p. m.), y Equidad frente a Águilas Doradas a las 7:30 p. m. La fecha cerrará recién el 20 de agosto, con el único partido aplazado, cuando Millonarios reciba a Unión Magdalena en El Campín, a las 7:30 p. m., duelo que se aplazó por compromiso programado en el estadio capitalino.

Fecha 1 – Liga BetPlay 2025-II

Viernes 11 de julio

Llaneros vs. América | 6:00 p. m. | Bello Horizonte – Rey Pelé

Once Caldas vs. Nacional | 8:10 p. m. | Palogrande

Sábado 12 de julio

Pasto vs. Tolima | 2:00 p. m. | Departamental Libertad

Envigado vs. Fortaleza | 4:10 p. m. | Polideportivo Sur

Bucaramanga vs. Patriotas | 6:20 p. m. | Américo Montanini

Deportivo Cali vs. Junior | 8:30 p. m. | Deportivo Cali

Domingo 13 de julio

Medellín vs. Alianza FC | 3:00 p. m. | Atanasio Girardot

Pereira vs. Santa Fe | 5:15 p. m. | Hernán Ramírez Villegas

Equidad vs. Águilas Doradas | 7:30 p. m. | Metropolitano de Techo

Miércoles 20 de agosto

Millonarios vs. Cúcuta | 7:30 p. m. | El Campín

