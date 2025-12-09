Así tituló El Espectador la Copa Sudamericana que ganó Santa Fe en 2015

Portada de El Espectador del 11 de diciembre de 2015, después de que Santa Fe ganara la Copa Sudamericana. Foto: El Espectador

Un 9 de diciembre de 2015, Santa Fe vivió su noche más grande. En un El Campín lleno y tenso, el equipo bogotano ganó la Copa Sudamericana y se convirtió en el primer club colombiano en levantar ese trofeo. Diez años después, la hazaña sigue intacta y, con el paso del tiempo, parece incluso más valiosa.

Tras 120 minutos sin goles, la final se definió desde el punto penal. Róbinson Zapata abrió la puerta al título al detener el cobro de Mauro Bogado. Luego llegó la calma de Ómar Pérez, el “10” y capitán, para marcar el primero. Huracán volvió a fallar y Luis Manuel Seijas puso el 2–0. El visitante descontó, pero Leyvin Balanta dejó la serie cuesta arriba para los argentinos. El cierre lo firmó Patricio Toranzo, cuyo remate se estrelló en el travesaño. Santa Fe ganó 3–1 y celebró, por fin, su primer título internacional.

A la mañana siguiente, El Espectador capturó ese momento con un titular particular y característico de la casa editorial: “Suramérica es tuya”, acompañado por una imagen del equipo celebrando ante más de 35 mil hinchas. Era un título sencillo, directo y orgulloso. Un guiño sutil de un diario que comparte los colores de la institución cardenal.

Un día antes, el periódico había marcado la previa con un juego de palabras que reflejaba la ilusión de la hinchada cardenal: “Con santa fe”. En la sección de Deportes, el ambiente se sentía en otra frase igual de certera: “Ahora o nunca”. Había cierta euforia de un equipo colombiano llegando a semejante instancia definitiva, y tras el empate en Argentina, parecía una oportunidad inmejorable para sellar el capítulo más grande en la historia santafereña.

Hoy, una década después, aquellas portadas funcionan como un puente con esa noche única. El título, los penales, Zapata volando, el trofeo levantado y ese “Suramérica es tuya” que terminó de sellar la alegría. Un recuerdo que no pierde fuerza y un aniversario que confirma lo que esa final significó para Santa Fe y para el fútbol colombiano.

